Qué gran verdad esa de una imagen vale más que mil palabras. Hay veces en las que las imágenes no necesitan descripción alguna, tal y como pasa con la fotografía que acompaña estas líneas.

Me encantaría poder decir que esta foto la saqué el pasado Miércoles de Ceniza, pero no. Esta foto tiene un par de años.

El pasado miércoles me di una vuelta por el centro de la ciudad en busca de esas señales que me dijesen que Sevilla está preparada para vivir sus días grandes.

Fui a San Román y no había nada. Me pasé por la calle Águilas y no estaba desplegada esa pancarta que da la bienvenida al visitante, igual que ocurre con la lona que se despliega en los puertos de montaña cuando el ciclista lo está coronando.

Este vacío es nuestro particular Tourmalet, que siempre pone a prueba a todo el pelotón.

Debemos aprender de los ciclistas. Cuando a ellos les falla las piernas, se toman un gel que les ayuda a dar el tirón. Cuando nos empiecen a fallar a nosotros las fuerzas, lo mejor es tomarse una torrija o un pestiño. Quien no se consuela es porque no quiere.