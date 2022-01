Parece que el Gobierno quiere liquidar la pandemia, que no sepamos los contagios, que esto pase definitivamente al grupo de las enfermedades infecciosas endémicas, una gripe de tres al cuarto, y a otra cosa, mariposa. A lo mejor está bien que así sea, sin ser un experto en epidemias. Está claro que las vacunas han servido, porque si no habríamos muerto dos o tres millones de personas solo en España. La gestión de esta pandemia fue un desastre en los primeros meses y alguien tendrá que asumir responsabilidades porque murieron muchas criaturas en las residencias y fuera de ellas, sin la presencia de familiares, solas y sin saber qué pasaba. Muchos sanitarios que no tenía la protección necesaria se fueron también, y otros quedaron chungos para toda la vida, porque el virus deja secuelas y no solo físicas. Sin embargo, como no todo va a ser negativo, el plan de vacunación ha funcionado, quizá mejor que en el resto de países de Europa, y lo podremos contar. Conozco muchos casos de contagios de la sexta ola, de familiares incluso, que lo han superado con tres o cuatro pastillas, como un resfriado normal. O sea, que esto va bien aunque aún mueran personas y hayamos tenido dos millones de contagios en poco más de un mes. Pero el Gobierno estudia dar carpetazo a la pandemia, que convivamos con el virus como con otras enfermedades respiratorias, entre ellas la gripe. ¿Pero no es demasiado pronto para eso? Es perfectamente entendible que quieran acabar con esto por muchos motivos, entre ellos el económico, pero si ahora le decimos a los ciudadanos que esto es ya como una gripe o un resfriado, sin serlo, se pueden relajar demasiado y una nueva variante nos puede volver a pillar desprevenidos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) no para de meter miedo con eso, con una nueva variante que sea aún más letal que las anteriores, así que habrá que tener un poco de paciencia y esperar a que el virus vuelva a aflojar de nuevo para que el presidente del Gobierno salga en La Sexta a decir que “hemos derrotado al virus, hagan su vida normal”, que está deseándolo, por muy bien que le viniera la pandemia, que hasta lo ha reconocido no hace mucho tiempo. “Saldremos más fuertes y con el país modernizado”, dijo. Y la oposición temiendo que se le dé el carpetazo.