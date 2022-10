Carril bici, patinete eléctrico, bicicleta y peatón, peligro garantizado

No tengo nada en contra de los carriles bici y creo además que en la propia capital y en la provincia la labor de hacer este tipo de vías ha sido grande en los últimos años. En la zona del Aljarafe sevillano hay pueblos unidos por este tipo de edificaciones, Mairena está conectada con Bormujos, Gines, Salteras y Olivares. La propia ciudad de Sevilla es un medio demandado por miles de usuarios cada día y es la forma de desplazamiento. Pero todo esto tiene un problema, una es la creación y otra la mentalización por parte de los usuarios. Los dueños de la calle son los que se desplazan en bicicleta y patines eléctricos, no digo todos, pero si una gran mayoría campan a sus anchas por el carril y las aceras, son los dueños de la ciudad y raro es el día que no se producen atropellos con consecuencias bastantes duras para ambos. Desde aquí les pido a los responsables municipales mano dura con aquellos que utilizan el patín eléctrico, la velocidad es la inadecuada, el casco no sé si será obligatorio ver algunos con el puesto se puede contar con los dedos de una mano. Los pasos de peatones , como su nombre indica, son para los peatones, no para los desaprensivos que viajan en estos cacharritos. Uno de los ejemplos más sangrante lo encontramos en Sevilla y en la propia avenida de la Constitución, pasear por ella es lo mas complicado y peligroso de Sevilla. Por una parte, el metro centro, las terrazas y el carril bici hacen para el peatón que no se pueda andar sin tener mil ojos viendo con lo que te vas a encontrar. El paseo agradable de un peatón en Sevilla y muchas ciudades de la provincia se convierte en algo complicado, pero no olvidemos además a los peatones que pasean incluidos carritos de bebe por el carril bici, ese también es otro problema. Así como les decía en el encabezamiento de esta columna de opinión la unión de todas estas cosas es un peligro inminente y que se ve a diario. ¿Quiénes son los encargados de la enseñanza vial para unos y para otros? La solución que yo pediría para poder paliar este caos es el poner una especie de permiso para poder montar en un patín eléctrico y mas mano dura por parte de la policía local de las ciudades, cuando se pongan en marcha sanciones fuertes seguro que aprenderán, desgraciadamente la vida para algunos funciona a golpe de pagar sus irresponsabilidades. Ahora disfruten si pueden su paseo cotidiano, pero sin jugarse el ser atropellado y utilizando la acera y no el carril bici. Todos tenemos que poner de nuestra parte o el desastre esta mas que garantizado cada día, ciclistas, peatones y los famosos patinetes eléctricos.