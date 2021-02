Carteles rompedores de Semana Santa

Mi más sincera enhorabuena a las autoridades religiosas de Carmona que han tenido a bien darle el visto bueno al singular cartel anunciador de la Semana Santa 2021 de esa ciudad, original del joven creador Manuel Jiménez. La verdad es que es un hito importante, un punto de inflexión en el arte sacro de la Semana Santa entre cuyos más fervientes seguidores suele existir una considerable resistencia al cambio. Viví este hecho en Sevilla en 1984 cuando trabajaba de redactor de informativos en una cadena de radio estatal. Entonces apareció un cartel muy especial de Rolando Campos que me ha venido a la mente viendo el de Manuel Jiménez.

Desde luego hubo polémica y gorda, yo me dedicaba a tareas de información local en general pero los colegas que en la emisora en la que trabajaba se centraban en el periodismo cofrade con programa propio como está mandado en Sevilla, no se sentían nada satisfechos con el cartel. El Consejo de Hermandades y Cofradías lucía otro distinto, más acorde con la tradición que suele consistir en una hermosa y atractiva fotografía de algún paso con un fondo estético de alguna parte histórica de la ciudad.

Tal vez esa resistencia al cambio explique lo que manifiesta Manuel Jiménez en la entrevista que en este mismo diario ha mantenido con Ezequiel García quien le pregunta en relación a la institución religiosa oficial de la Semana Santa de Carmona: “¿Cuál fue la reacción del Consejo de Hermandades?”. Y el artista contesta: “Pues fue un silencio bastante prolongado, pero para nada tenso, más bien de observación y, supongo, que de impacto. Tras unos instantes, ya lo rompió su presidente felicitándome y diciendo que esto no se ve en ningún otro sitio”.

Se pudo ver masivamente en Sevilla en los años 80 pero no fue posible, aquel cartel fue ignorado y rechazado, todo en la vida de los seres humanos se encuentra ahora en transformación y la Semana Santa no iba a ser menos aunque a veces pienso que el atractivo de determinados acontecimientos está precisamente en la inmutabilidad de algunas de sus manifestaciones, si bien eso no tiene por qué referirse necesariamente a un cartel que desde el realismo evoluciona hacia el simbolismo.