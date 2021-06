Ciudadanos pacíficos alzando sus voces

La clase política española en general debería ser más respetuosa de lo que lo suele ser con quienes se echan a la calle a protestar. Si un solo ciudadano, uno solo, se manifestara para protestar por algo o exigir algún derecho, debería ser respetado. Ayer en la manifestación de Colón se manifestaron decenas de miles de ciudadanos y los han tildado de fachas, fascistas o ultraderechistas. Rufián dijo que “Colón es una narcosala de la ultrederecha”. ¿Qué respeto puede exigir este sujeto? La manifestación de ayer, además, era para pedir que no sean indultados los golpistas catalanes, algo que ya está hecho. Sánchez se irá de vacaciones con el asunto resuelto y nada ni nadie le harán dar marcha atrás porque de esos indultos y del acercamiento de los presos de ETA al País Vasco depende su continuidad en la Moncloa. No le mueve otra razón. Por lo que sé por amigos que estuvieron en Colón, la manifestación fue modélica, pacífica, en la que no volaron adoquines, se destrozaron escaparates o se quemaron contenedores. Ni siquiera por eso, por el civismo demostrado por los manifestantes, la izquierda ha sido respetuosa con ellos. Incluyo a ciertos medios afines al Gobierno. En cuanto al número de manifestantes, lo de siempre, con lo fácil que es contar el número de personas que hay en una plaza. Infolibre hablaba de “pinchazo”. No se refería a la asamblea de Podemos, no, en la que hubo cuatro, el de la guitarra y la hija de Jorge Verstrynge pidiendo el regreso de la República con menos aliento que una gallina pisada. Se refería a una Plaza de Colón a rebosar, se dice que con cerca de cien mil personas.