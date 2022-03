¡Cómo está el mundo!

No sé si se han parado a pensar, en las últimas semanas, en cómo esté el mundo. Si no es el Apocalipsis versión siglo XXI nos acercamos, desde luego mucho.

Hoy quiero que mi opinión sea una especie de análisis se situación allá donde desde hace dos años arrastramos una pandemia que se ha llevado por delante a miles de personas y que siguen los coletazos de la misma ya entrando en una «anunciada» como «séptima ola» con una variante que es muy contagiosa. En China ya hay ciudades confinadas y cuando China confina el resto del mundo debe estar alerta.

Aún hay que aguantar que haya sectores de nuestra sociedad que no quieran ver esta realidad y que hablen de conspiración o de manipulación de los medios cuando lo cierto es el número de muertos que hay y un coronavirus que se van controlando poco a poco pero que ha hecho estragos en la población mundial.

Por otro lado tenemos la tensión a la que Rusia está sometiendo al mundo, con una descerebrada acción de guerra contra un país libre como Ucrania y donde las imágenes de ciudades devastadas, huérfanos y la huidas de millones de personas conmueven.

Igualmente hay descerebrados que dicen que todo es un invento y que esto no existe tal y como se está contando en los medios. Tal vez haya que enviarlos a todos a primera línea de batalla y que nos expliquen si es real o no.

Inquieta la amenaza nuclear, el uso de armas de destrucción masiva o biológica así como el temor, siempre presente, a que alguien apriete el botón...

Inquieta el papel de China, que cual veleta ahora dice que Si ahora dice que No, tal vez queriendo dar a todos la razón pero no dándola a nadie, no «mojándose» sabedor que es el principal beneficiado de lo que ocurre en el mundo y tratando de evitar responsabilidades en, por ejemplo, la pandemia, la crisis mundial o el apoyo implícito a Rusia que, sumado todo, traería serias consecuencias.

En España la cosa no va demasiado bien, hay demasiado donante de cerebro en el poder que actúa cual «lobo solitario» y a las pruebas me remito: gestión mala en la pandemia, mentiras al Pueblo y a sus socios de gobierno pero, lo más preocupante: una crisis interna, en el país, a nivel de desempleo potenciado todo por la falta de materias primas y la subida estratosférica de los precios de la energía que trae en jaque a los transportista que, con toda razón, protestan por la situación. Un país paralizado por la ineficacia y la indolencia. ¿Hasta cuándo?

¿Donde dejamos el conflicto con Argelia? Se desnuda a un santo para vestir a otro, se le quita la razón al Sahara para darla a Marruecos escudándose en que la política no ha variado cuando es MENTIRA. Ha variado.

Y mientras en Marruecos se frotan las manos, tanto que patrulleras marroquíes se acercan en exceso a aguas españolas. Cuando el Sahara sea marroquí también querrán Canarias y de eso sólo será responsable el mismo que, sin venir a cuento, metió al país en el problema, eso sí, con las palmaditas en la espalda de un abominable presidente como Zapatero, pero ¿qué se puede esperar de quién apoya el régimen de Maduro en Venezuela? Pues eso...

Así está el mundo, así está España, no hay peor ciego que el que no quiere ver...