Con D de Covid y J de payaso. Pablo Iglesias vs. Isabel Díaz Ayuso

El nivel intelectual y humano de la clase política española es muy impresionante.

Rizando el rizo, hablaré de Pablo Iglesias y de Isabel Díaz Ayuso. Un populista sin complejos y comunista arrepentido (lo digo porque el lo niega, pero lo ha sido, ya lo creo que lo ha sido). Una mujer convencida de que lo suyo es lo mejor porque los pijos son así, con vocación de servicio público (lo demostró durante el periodo en el que se dedicó, en cuerpo y alma, a gestionar la cuenta de twitter de la perrita de Esperanza Aguirre) y, sobre todo, con vocación de modelo fotográfica (el número de reportajes fotográficos que hemos visto en prensa con esta mujer como protagonista durante la pandemia es escalofriante).

Empezamos con una demostración de inteligencia infinita. Declaraciones de Isabel Díaz Ayuso en la Cadena Ser. La presidenta madrileña ha dicho, después de afirmar que la letra d de Covid se corresponde con el mes de diciembre: «Tengo claro que este virus, por eso se llama Covid-19, coronavirus diciembre 19, este virus estaba desde diciembre del 19 campando a sus anchas por todas partes». Por supuesto no es así, puesto que Covid-19 es el acrónimo del inglés coronavirus disease 2019. Disease significa enfermedad en inglés. Es muy difícil mejorar una idiotez como esta. Muy difícil. Esta mujer merece una ovación. Fue la misma que dijo que «el concebido no nacido debe considerarse como un miembro más de la unidad familiar». Es impresionante. ¿Que no se puede mejorar? Claro que sí: «Mi querida amiga Ana tiene una niña desde hace una semana y ya está emprendiendo por el mundo». Magistral.

Seguimos con Pablo Iglesias. Marcos de Quinto, de forma impresentable, llamaba payaso en un tuit al vicepresidente segundo del Gobierno de España. Mal el señor de Quinto, un insulto impropio de un representante popular en el Congreso de los Diputados. Si es verdad que no tiene claro lo de seguir en C’s, lo mejor es que entregue su acta de diputado y se quite de enmedio. Pero Pablo Iglesias no puede estar calladito. No, porque se debe a su público y su ego es tan descomunal y su soberbia tan desbordante que no puede remediarlo. Ha contestado a De Quinto utilizando un texto educado y comedido acompañado por una imagen de la película «Joker», concretamente de la versión protagonizada por Joaquin Phoenix. Es decir, ha elegido a un sociópata disfrazado de payaso que representa el odio a los ricos, la locura de una sociedad enferma y un terrorista sin escrúpulos. Muy moderno, muy guay, muy inteligente. No hay mucha diferencia con Díaz Ayuso. Con lo bien que están los vicepresidentes del Gobierno con la boquita cerrada...

Pues este es el nivel, estos son los políticos que hemos elegido, esto es lo que dan de sí algunos de ellos. Una vergüenza y una pena. La próxima vez nos lo vamos a tener que pensar un poquito mejor. Unos y otros.