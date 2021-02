Confundir la velocidad con el tocino (El Disparate nacional III)

Damas y caballeros, esto es un no parar. El Congreso de los Diputados ha sido tomado, ya hace algún tiempo, por ignorantes, por analfabetos funcionales, y parece que la cosa va de mal en peor.

Hoy la protagonista de esta sección es la diputada de Podemos doña Isabel Franco, sevillana de pro. Según la información que aparece en la página de transparencia de Podemos la experiencia laboral de esta diputada es la siguiente: Camarera, dependienta, prácticas en recursos humanos, prácticas en asesoría laboral, aprendiz de auxiliar administrativo, formadora y elaboradora de programas electorales en Podemos. Los detalles los puede conocer aquí. Esa misma información dice que la señora Franco Carmona es Diplomada en Relaciones Laborales y Licenciada en Ciencias del Trabajo (qué ironía). Es, desde luego, víctima de un mundo extraño y hostil. Pero también lo es de lo poco que aprovechó sus horas de estudio porque ha demostrado estar justita en algunos aspectos. Por ejemplo, confunde Al-Ándalus con Andalucía. Habla del pueblo andalusí refiriéndose a los andaluces y cosas parecidas. Hoy, en plena pandemia, cuando mueren más de 700 personas a diario a causa del SARS-CoV-2, la señora Franco Carmona nos viene a decir que lo importante es... algo que no sabe ni lo que es.

Al-Ándalus, a mediados del siglo VIII, ocupaba casi la totalidad de la Península (incluido lo que luego sería Portugal; tampoco España existía como la conocemos ahora, claro). Llegó a ser un territorio que incluía parte de más allá de los Pirineos (Reino Franco; ahora Francia). Desde Poitiers comenzaron a hostigar a los árabes y tuvieron que replegarse.

Cuando esta mujer dice que en Al-Ándalus convivían tres culturas y que fue la monarquía hispánica la que provocó una enorme invasión, genocidio y ocultación, demuestra no estar enterada de nada. Definitivamente, de nada. ¿Monarquía hispánica? No existía tal cosa. ¿Invasión? No se puede uno invadir a sí mismo. ¿Ocultación? Esto me deja loco. Mí no entender.

Otra clase de cultura general impartida por una diputada (los diputados no crean que son más listos ni mejores oradores; no, son igual de cazurros), por una representante de parte de los españoles.

Esto es un no parar y esta sección se está convirtiendo en una mina.