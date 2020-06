Coria del Río lucha contra el Covid 19, deporte en la festividad de San Juan

Este año, el COVID-19 no dejará disfrutar de un evento deportivo único, como es la Carrera Popular "Noche de San Juan" de Coria del Río, una carrera nocturna que cada año atrae a cientos de atletas para recorrer 5km por las calles corianas, el paseo marítimo, el Paseo Carlos de Mesa o subir los 33 escalones hasta el Cerro de San Juan. Sin embargo, el Ayuntamiento de la localidad, la Hermandad de la Vera-Cruz y el Club Atletismo Coria unen sus fuerzas para mantener esta carrera con un fin solidario. No se requiere recorrer ningún circuito, ni realizar ninguna actividad, sino participar con un dorsal solidario con el que ayudaremos a las familias afectadas por la crisis que nos ha traído esta pandemia. Tan solo hay que inscribirse a través de la web, pinchando en el cartel del evento y siguiendo las instrucciones de inscripción, cuyo coste será 2,50€ e irá destinado íntegramente a Cáritas para ayudar a las familias afectadas por la crisis del COVID-19. vecinos y vecinas han mostrado su lado más humano durante toda la pandemia, colaborando en todo momento, donando productos y alimentos, prestando servicios de forma altruista, etc. Hemos sido un ejemplo de solidaridad, y no me cabe duda de que ahora se unirán a este proyecto con el que pueden ayudar a muchas familias. Del mismo modo, se espera que la repercusión llegue a otras localidades, tal y como cuando se realiza la prueba deportiva, con lo que se espera recibir inscripciones de diferentes puntos de la geografía andaluza. Esta es la lucha de los pueblos contra la pandemia del Coronavirus, la originalidad, iniciativa y el no quedarse parado en momentos difíciles es la tónica de los pueblos de Sevilla, se toman decisiones para que casi todo se continúe celebrando de forma diferente y dando siempre un ejemplo de solidaridad. Hoy festividad del Corpus también en los, municipios donde existe la tradición de este día , de alguna forma se están celebrando, con la precaución necesaria, actos para que no pase un año esta festividad sin pena ni gloria. Grande muy grande nuestra gente.