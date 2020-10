Coronavirus: Prudencia o miedo (I)

Oficialmente, desde marzo de este año venimos padeciendo las consecuencias de una pandemia que se ha transmitido a nivel mundial. Y digo oficialmente porque la realidad es que existen muchos indicadores que muestran evidencias de que el coronavirus ya estaba entre nosotros desde hace más tiempo. No solo lo que ocurría en China en enero, que reconozcamos que todos lo veíamos muy lejos, o lo que pasaba en Italia en febrero, que ya no lo veíamos tan lejos, sino que en la propia España algo pasaba porque países con sus escasos recursos como Uganda publicaba el 7 de marzo un decreto donde imponía restricciones a personas procedentes de China, Francia, Alemania, Irán, Italia, Corea del Sur y España. Y no solo eso, sino que en la propia web del Ministerio de Asuntos Exteriores, días antes que Uganda, publicaba una «breve» lista de 65 países que imponían restricciones de entrada a españoles por el coronavirus. Lo que pasó después ya lo sabemos todos.

Y el 14 de marzo llegó el confinamiento como medida para evitar el contagio entre personas por cuanto no había información alguna de cómo se transmitía el virus, a quién afectaba, ni quién lo portaba. Así que teníamos que impedir su transmisión a toda cosa porque cualquier persona estaba expuesta.

También es discutible que no se supieran cosas sobre el virus, ya se conocía que entre el contagio y sus manifestaciones mediaba una media de 14 días, así como los mecanismos bioquímicos del virus una vez nos contagia y qué segmentos de la población estaban más expuestos a padecer complicaciones o la muerte una vez eran infectados.

Después de más de medio año el virus sigue entre nosotros aunque nos ha dejado una suerte desigual entre países. En muchos países, como el nuestro, se optó por un confinamiento severo ante las cifras de fallecidos que cada día nos golpeaban. En otros, los menos, no se hizo nada y también fueron víctimas en órdenes de magnitud similares. Y aquellos países que tuvieron suerte, como Finlandia o Nueva Zelanda, han sido señalados como ejemplo de gestión por los demás. A día de hoy seguimos recibiendo noticias cada día que nos alertan que siguen muriendo personas a causa del virus y que hay que seguir con confinamientos selectivos o con limitación de muchas actividades que forman parte de nuestra normalidad. Y la pregunta es: ¿hasta qué punto todo esto es verdad?

Armando Nieto Ranero es Presidente de Divina Pastora Seguros