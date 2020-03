Coronavirus y sensacionalismo

La semana pasada saltó en Sevilla otra sorpresa más que nos dio el bichito coronavirus (el rey de los virus) que por sí solo está demostrando la fragilidad humana, por ahora. Una alumna de la facultad en la que trabajo –Comunicación- dio positivo tras una estancia en Italia. La alumna estaba hasta el moño de tanto acoso mediático en su casa –lo dijo ella misma-, de tal forma que la medicación ya le servía más para quitarse los dolores de cabeza que le daban los periodistas que los que pueda endosarle el virus coronado.

Yo llegué a una facultad desinfectada y más limpia que los chorros del oro, algo que suele ser lo habitual porque que las señoras de la limpieza esparzan lejía no es extraño, lo que sucede es que en esta ocasión parece que habían echado algo más. No creo que el bicho se muera con eso, pero vamos a dejarlo ahí.

El caso es que al día siguiente de conocerse el asunto de la alumna poseída por el virus teníamos la defensa de una tesis doctoral –dirigida por mí- sobre Canal Sur TV y su programa La tarde aquí y ahora, el programa de Juan y Medio, vamos. Su autora es la ya doctora Nuria Sánchez-Gey, que ha trabajado en Tele 5, Canal Sur TV y La Sexta, entre otros medios.

En el tribunal se dieron cita cinco personas expertas en el mundo audiovisual de cinco universidades distintas, incluyendo una extranjera. Allí se habló extensamente de Canal Sur TV, de las audiencias andaluzas, de las llamadas productoras pata negra, de la audiencia envejecida de Canal Sur, de las tendencias actuales de la TV, del derecho de la gente en general y de las minorías en particular a tener una televisión pública, se reflexionó sobre la “dictadura” de lo cuantitativo... Pero los medios estaban en otra cosa, estaban empeñados en que alguien dijera que el coronavirus se había convertido en el rey del espanto y que todos nos íbamos a ir a nuestras casas a meternos debajo de la cama.

Ni un sólo medio de comunicación entró en el Salón de Grados para cubrir informativamente la tesis, a pesar de que todos anunciaron que iba a tener lugar el acto. No, eso a ellos les importa un pimiento, con decir que la universidad está alejada de la sociedad les basta, con cubrir las peleítas de los políticos y de famosillos en las redes sociales les basta, con estar pendientes de si “arden” o no las redes sociales donde millones de ignorantes hablan sin saber, les sobra, no sea que vayan a herniarse.

Es el periodismo el que está lejos de la universidad, ignorando a propósito lo que en ella se desarrolla de valioso para el conocimiento. Da más dinero alarmar que informar y formar y si es cierto que los medios llaman a la calma en esto del coronavirus no lo es menos que con su insistencia en el tema dan la impresión de que el asunto es mucho más serio de lo que en realidad es. En el fondo, el sensacionalismo está ahí, vestido con la clámide de una presunta odontología.