Covid, mosquito e incendios. Vaya mes de agosto

Desde luego que nunca olvidaremos el mes que termina mañana lunes, de todo, el Covid haciendo de las suyas, las personas para no ser menos que el bicho también haciendo lo que les da la gana a una gran mayoría con el consiguiente contagio que hacen peligrar el futuro en nuestra comunidad. Lo del mosquito del Nilo es otra historia y con versiones totalmente contradictorias, aquí nadie sabe nada, pero todos opinan, los alcaldes piden la actuación inmediata de la Junta de Andalucía y esta por ahora no mueve ficha. Los alcaldes de Puebla y Coria hacen todo aquello que está en su mano, pero no es suficiente y los hospitales están llenándose de personas que han sufrido la picadura de este animalito que lleva a algunos de ellos directamente a la UCI. Y por si fuera poco los incendios y además intencionados, el de Almonaster la Real aun activo y el que se produjo el pasado jueves en El Corredor Verde del Guadiamar, afortunadamente apagado. Los vecinos de pueblos del aljarafe sevillano salían de sus casas y lo único que les preocupaba era la gran cantidad de ceniza que tenían en los porches y patios de sus viviendas. Señores míos eso con una escoba y una fregona vuelve a quedar, igual mucho más limpio que lo tenían. Pero nadie se paro a pensar en la gran cantidad de hectáreas arrasadas por el fuego y que se han ido a la ruina a los olivares, si he dicho bien olivar, eso que hace que un gran numero de familias se queden sin el pan de sus casas a escasos días de la recolección. Ahora nos falta la vuelta al cole, que pasara o que no pasara, esa es la gran pregunta, los centros estarán adecuados a la nueva normativa. Yo ni si quiera he tenido la oportunidad de ver en un medio de comunicación algún spot de El Corte Ingles haciendo mención a la vuelta al cole, y les juro que me mosquea un taco. Bueno que este verano ha sido raro para una gran mayoría y excelente para otros que todo esto no va con ellos. Pero el premio gordo se lo lleva agosto, un mes que ya les decía al comienzo de este artículo, quedara grabado a fuego en nuestra mente y que espero nunca se repita, claro esta reflexión no vale para los de instagran que según muestran en sus fotos se lo han pasado de escándalo, viajes, barcos, playas, fiestas, reuniones, poses de diferentes posturas en las fotos y así podría estar mucho más. Ojalá la cosa comience a enderezarse y poco a poco regresemos a la normalidad, poniendo todos de nuestra parte.