Cuestión de educación

Los que me conocen saben que no soy persona de tertulias políticas ni de diatribas de ese estilo. Reconozco méritos de unos o de otros cuando los tienen y soy bastante crítico con nuestros gobernantes cuando lo hacen mal pues, no hemos de olvidar que, en la poltrona los sentamos los ciudadanos y que no tienen derecho a ir más allá de sus atribuciones cuando están en el poder..., y nos toman por tontos.

Por ello, ya que ha comenzado el colegio, las clases y demás, viendo el temario de mi hijo, me pongo las manos en la cabeza. No sé si este sistema educativo es mejor o peor que otros, me temo que es bastante peor. Recuerdo que en la vieja EGB –ese “monstruo de siete cabezas” como muchos politicuchos de tres al cuarto la denominaron para legitimizar la “sustituta”- era un sistema amplio de conocimientos donde había cabida para casi todo.

Hoy día, con este sistema educativo, es un desastre, los chavales tienen poca idea de temas que, en nuestra época eran materia obligatoria y que servía para dar CULTURA. No sé si los señores gobernantes saben que la escuela debe ser un lugar donde se enseña y da cultura, creo que su coeficiente intelectual les da para entender esto –creo-. Hoy día parece que se está más preocupado de si se dice “ellos”, “ellas” o “elles”, si los niños llevan faldas y las niñas pantalones, si se da religión o no, poniendo todas las trabas del mundo a lo religioso pero, sin embargo, rindiendo pleitesía –nuestros gobernantes- a otras religiones o si, por el contrario, se trata de unir o separar. Creo que muchos de ellos han perdido los papeles con el tema igualitario –que está muy muy bien- y no se centran realmente en lo importante: la CULTURA.

Que a un chaval de 16 años le preguntes por los nombres de los barcos que lograron el Descubrimiento y te digan: “Y yo que sé” o “A mí eso que me importa” es realmente un síntoma grave de cómo está la educación en el país. Tomo el temario de mi hijo y veo que de Historia el libro está justito o “cortito con sifón” como se dice por estos lares.

Tomo las matemáticas y va como cosa de dos cursos por detrás de la EGB a esa edad, le pregunto cómo temas de Naturaleza y me dice que también cortitos. Al final resulta que tanta ley nueva y tanto movimiento para ir a peor. Luego dirán que la “Ley Celaá” ha sido maravillosa cuando no vale ni para contener a los “calentitos” del café de la mañana... En fin. Luego dirán que esto es un país de vagos o de gente “poco preparada” cuando, no hace mucho, venían a España a fichar a “coquitos” para trabajar en las mejores empresas del mundo.

Aquí parece que es mejor tener a la gente entretenida con absurdeces del idioma, cuando es ESPAÑA se habla CASTELLANO o ESPAÑOL (como prefieran, en todo el territorio NACIONAL), que es lo que se debe hablar. Es penoso, patético, ver a un presidente de gobierno agachando la cabeza y algo más (la dignidad) ante una bandera autonómica, sólo le faltó dar el taconazo en el suelo... Espero que cuando visite Andalucía, haga lo mismo y no se quede sólo para Cataluña o el País Vasco, por ejemplo.

Igualmente se debe dar ejemplo de todo ello: gobernantes que no saben de Historia o de Política dejan ver muy claro como están de formados, luego tenemos quién grita “¡Viva Honduras!” en otro país, de quién copia un trabajo de fin de carrera (con lo feo que está eso) o quien no le gusta los naranjos y los gatos y es un antinaturaleza, como pasa en Sevilla..., un amigo mío –muy conocido- diría “a la Bastilla con ellos” y, a veces, hasta tiene razón...

Pero, a lo que iba, cuánto va a durar esta etapa de in-formación en nuestras escuelas, en los colegio. Hoy los niños saben más del Fortnite y el móvil de que Historia o Geografía y la Reforma Educativa tampoco ampara demasiado el saber más... ¿De quién es el error? Obviamente de aquellos que imponen cambios sin tener ni puñetera idea, así nos va.