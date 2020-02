Cuestión de raíces

Estaba paseando con Atila, mi Pastor Alemán, me distraje viéndolo correr (te transmite una energía...) y, de repente... ¡pum! casi acabo en el suelo... Me había tropezado con algo, miré hacia abajo y descubrí que se trataba de una de las raíces del inmenso árbol que se alzaba cerca de nosotros. La raíz se encontraba oculta por la tierra y el césped pero, si te parabas a mirar, su figura se intuía. No había más vuelta de hoja: había estado a punto de caerme por pasar por encima de la raíz sin mirar. Esto me hizo reflexionar porque, en no pocas ocasiones a lo largo de nuestras vidas, ¿no hemos estado a punto de caer -o de hecho, nos hemos caído- por intentar pasar por encima de lo que somos, obviando nuestras raíces, en un vano intento de aparentar lo que no somos?