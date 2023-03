Cuidado con Tamames

Imaginen que el señor Tamames filtró su discurso, el falso, y que hoy lee el verdadero y la forma en el Congreso. Sería una jugada genial. No estoy de acuerdo con quienes han dicho que la moción de censura de Vox a Sánchez no va a servir para nada. De entrada, esta mañana vamos a disfrutar por fin con el discurso de un político de verdad, de talla, que llevamos años sin escuchar algo importante en el lugar donde reside la soberanía del pueblo. Sánchez estará tranquilo, pero preocupado a la vez, porque alguien de talla política le va a tirar de las orejas ante los españoles. No peligra su poltrona, pero a lo mejor hoy le sacan los colores. Una moción de censura no es ninguna tontería, porque es una herramienta de la democracia para intentar echar abajo de manera legal a un gobierno sin que haya que convocar elecciones. Sánchez fue presidente mediante una moción de censura. Evidentemente, la de Vox no echará al presidente de la Moncloa, pero al menos vamos a disfrutar porque hoy se rompe la rutina en el Congreso y nos va a hablar un señor de casi noventa años, ex militante del Partido Comunista de España, encarcelado en la dictadura y de una talla intelectual indiscutible. Anoche una contertulia politóloga que cambia su opinión dependiendo del medio en el que habla, o sea, del que le paga, habló de “esperpento”, concepción literaria valle-inclanesca. Tampoco es una novedad, porque en los últimos años hemos asistido en el Congreso a numeritos que hubieran espantado al mismísimo don Ramón del Valle-Inclán. Que lo de hoy será un circo, como también se ha dicho, puede ser. Tampoco nos vamos a espantar. Pero si el otro don Ramón, Tamames, le saca los colores al señor presidente, esta moción de censura habrá merecido la pena. Nada que ocurra en el Congreso de los Diputados debería ser tomado a broma y menos con la que está cayendo. La democracia no admite bromas, sobre todo con un señor de esos años y su trayectoria política, que aunque tenga episodios de escasa coherencia, está ya en la historia de nuestro país. Yo al menos me lo voy a tomar en serio y ya tengo preparada una buena tostada con aceite de Arahal y jamón de la sierra de Huelva por si Tamames trajera el discurso bueno. Lo que me iba a reír.