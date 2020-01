Cuidarnos por dentro y por fuera

Por Coral Fernández-Palacios | Ganadora de la XV edición | www.excelencialiteraria.com

He empezado a estudiar Medicina y preparando un trabajo para la Facultad, analicé una serie de datos acerca de las enfermedades mentales. En los últimos años ha aumentado su diagnóstico de forma considerable, sobre todo de la depresión. No obstante, no todo son malas noticias al respecto, ya que esta enfermedad –que afecta a unos trescientos millones de personas en el mundo– es predecible y tratable.

Tengo la sensación de que descuidamos nuestra salud mental. Es cierto que en nuestra cultura tendemos a preocuparnos por el bienestar externo, pero no somos del todo conscientes de que debemos cuidar nuestra mente del mismo modo.

Si la depresión, las obsesiones, algunos trastornos de la personalidad... se pueden prevenir, deberíamos aprender, desde pequeños, a estar atentos a sus primeras manifestaciones. Ojalá nos detuviéramos más a menudo a valorar cómo nos sentimos, si estamos cómodos con nosotros mismos y con nuestros pensamientos. Ojalá, en caso de no estarlo, pidiéramos ayuda, sin miedo, a las personas que nos rodean y a los profesionales.

También es tarea de cada uno de nosotros velar por la salud mental de las personas a las que queremos, al igual que nos preocupamos por un amigo o familiar cuando cae enfermo de cualquier dolor corporal. Prestémosles atención si llevan una temporada decaídos, agotados, sin ganas de hacer nada ni de relacionarse, ya que estos son síntomas primarios de algún problema mayor. La OMS indica que, además de recibir el tratamiento correspondiente a cada diagnóstico, el apoyo social es indispensable para la recuperación de los pacientes.

Si cada cual contribuye a la prevención de estas dolencias, haremos una sociedad más sana y feliz.