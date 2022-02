Curas, infiernos y pederastia

La pederastia es asquerosa. Además, si es un sacerdote católico el que abusa sexualmente de un menor todo se emplaza en una dimensión mucho más grave puesto que el sujeto está dentro de una organización que defiende justo lo contrario y que ha enviado durante los últimos 2000 años al infierno (literalmente) a miles de personas por pecados mucho más leves que este. Pero no todos los curas son pederastas. Del mismo modo que es injusto decir que los funcionarios son unos vagos porque un puñado de ellos lo son, o que los empresarios no son unos explotadores despiadados porque un puñado de ellos lo son; no todos los curas se dedican a abusar de menores. No se puede ni se debe meter en el mismo saco a todos los curas y frailes.

Durante muchos años, trabajé teniendo un vínculo importante con la Iglesia española. He visto de todo; cosas maravillosas; cosas repugnantes; cosas irrelevantes y algunas que me marcaron para siempre. Nunca supe de casos de abusos a menores puesto que este es un asunto que se ha ocultado siempre y no se ha castigado nunca. Eso es así. La Iglesia arrastra una enorme experiencia en la gestión de lo suyo y saben cómo mantener escondidas las cosas de valor y las que pudieran ser motivo de vergüenza, descrédito y desaparición. Al fin y al cabo es la empresa más antigua que un ser humano haya creado, tienen el logotipo más conocido de la historia (la cruz), sedes en todo el mundo y unos costes de producción inexistentes.

Estudié en un colegio religioso y, mientras estuve estudiando (desde párvulos hasta el COU) no conocí un solo caso de abusos. Ahora, pasados cuarenta años, me voy enterando de que van apareciendo personas (ya adultas y habiendo vivido renqueando a causa de las vejaciones y abusos que sufrieron) que sí sufrieron tocamientos e incluso violaciones. Mi hermano pequeño ha reconocido que un fraile la toco el trasero un par de veces y que nunca lo contó porque no quería líos y porque pensó que si lo hacía un fraile tampoco sería tan malo (así piensa un niño que está siendo manoseado por un cerdo).

La pederastia es una lacra y se debe acabar con ella de inmediato. Y se debe castigar a los que cometan ese delito. Y se debe perseguir a los que ocultan lo que sucede.

No todos los curas y frailes son pederastas. Sin embargo, muchos de ellos sí han ocultado, han mantenido silencio e incluso han justificado que sus compañeros fueran verdaderos monstruos que han destrozado la vida a cientos de personas.

Es necesario que la sociedad envié al infierno a todos los culpables; al infierno que supone que se investigue y se sepa y se condene a los culpables; al infierno que gestionamos las personas vivas. Si luego existe un dios que te cuece toda la eternidad en una caldera llena de plomo fundido ya lo veremos. De momento, solucionemos aquí el asunto.