¿De qué saben los jóvenes?

Veo en la televisión a una reportera preguntando en la calle a los jóvenes por ETA y de diez, nueve no tenían ni idea. Ninguno reconoció a Miguel Ángel Blanco en una fotografía que dio mil veces la vuelta al mundo, y, en general, estos jóvenes no tenían idea de nada de lo que se habla cada día en los grandes medios de comunicación. ¿Esto es bueno o es malo? Es terrible, porque nos hemos gastado muchos miles de millones de euros en darles una educación y parte de ella es estar bien informados sobre la historia de España. Que no sepan quiénes fueron José María El Tempranillo y Diego Corrientes, vale. Pero que no sean capaces, con 15 o 17 años, siendo españoles, de definir a ETA o reconocer a Miguel Ángel Blanco en una fotografía, es bastante triste. Cuando tenía esa edad no sabía nada de nada, pero fui tres días al colegio y en casa había poca información. Sabía distinguir el canto de los pájaros y lo que eran una tagarnina y un cardo borriquero, que no es nada fácil. No sabía nada de Franco, de la Guerra Civil de 1936 o de la Segunda República. Fue a partir de los 20 años, más o menos, cuando decidí leer e informarme para evitar que me engañaran o manipularan. Me extraña que estos jóvenes encuestados no supieran nada de casi nada sobre un tema, el terrorismo, que nos hizo vivir con miedo durante décadas y que nos marcó de una manera brutal. No quiero ser mal pensado, pero es muy probable que la encuesta estuviera manipulada y que solo pusieran en el reportaje a los jóvenes que decían no tener ni zorra idea de la banda terrorista y sus crímenes, entre ellos el del citado concejal popular vasco. No me fio ya de la mitad de la cuadrilla, sinceramente. Cada mañana lo primero que hago al levantarme es leer la prensa nacional y lo mismo leo un diario conservador que uno de izquierdas. Leer una misma noticia en dos o tres diarios distintos es muy aconsejable, pero además, es imprescindible contrastar la información por uno mismo, en otras fuentes, si quieres estar de verdad bien informado. No me conformo con lo que me cuenten Ferreras y sus bien elegidos contertulios en La Sexta, por ejemplo. O con lo que me digan en la SER, una cadena de la que me alejé hace años. Lo siento, pero no me creo que nuestros jóvenes sean unos papafritas que no saben de nada. No sabrán dónde anida el cernícalo o a qué hora de la madrugada empiezan a croar las ranas en las lagunas, pero si han estudiado y tienen internet es imposible que no sepan qué fue el franquismo o lo que significó socialmente ETA. Otra cosa es que algunos medios estén contribuyendo estos días a manipular la historia más reciente de España en beneficio de determinados partidos políticos que gobiernan o han gobernado alguna vez. Qué falta hace un periodismo que no se venda.