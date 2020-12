Desenterrar y enterrar

Podemos ha difundido un vídeo con imágenes de miembros de la Casa Real con Franco, como si los españoles fuéramos tontos y no hubiéramos visto nunca esas imágenes. Este partido, o lo que sea, no puede vivir sin el Generalísimo. Nos quieren vender su versión del paraíso venezolano y les hubiera bastado con criticar a la casta, como hizo su líder nada más llegar a las tertulias políticas de la tele. Pero como eso no dio el resultado previsto y vieron que cada día tenían menos apoyo en las urnas, porque los ciudadanos los calaron pronto, decidieron desenterrar el franquismo y el fascismo para que los ciudadanos tuvieran miedo y se echaran en sus brazos. Como no tenían votos suficientes para gobernar se aliaron con la casta a la que criticaban. Nada menos que con el Partido Socialista, podrido por la corrupción y más quemado que las pistolas de El Coyote.

Después de desenterrado Franco, ahora quieren enterrar al Rey Juan Carlos para traernos la Tercera República, que esa va a ser la buena. Las dos anteriores fueron un desastre. No tengan ninguna duda de que vendrá, como dice el líder de Podemos, más pronto que tarde. La Casa Real está por los suelos y la situación es insostenible. Y la institución no es una cosa y el rey otra, como se está diciendo. La Monarquía en España es Juan Carlos I de Borbón y él solito se ha bastado para llevarla al descrédito total, a pesar de los esfuerzos de su hijo por salvar la Corona. Pero todos los gobiernos de la democracia estaban al tanto de sus chanchullos y conducta, digamos, poco decorosa, y todos callaron. Resulta patético ver cómo defienden a un rey que ha liado la que ha liado poniendo en peligro la estabilidad política del país, aunque tampoco es que tuviera mucha antes de que empezara a salir el forraje que está saliendo desde hace meses.

Y lo que queda por salir todavía, que saldrá pronto, porque Pablo Iglesias tiene prisa, en vista de que no da en las encuestas y que está convencido de que en el momento que pueda, Sánchez lo traicionará. Tiene gracia que la corrupción investigue a la corrupción. Si el Emérito tiene que acabar en la cuneta por sus turbios manejos, ¿dónde tendrían que acabar los dos grandes partidos de España, que se han llevado hasta los bolígrafos? Partidos que van a estar también en la próxima República, y lo de meter la mano no se cura con cambios de sistema político. El mangante lo es en todos los sistemas, y ahí están los libros de Historia. O sea, que si el presidente actual coloca a sus amiguetes, Iglesias a la madre de sus hijos e Íñigo Errejón a su padre, en la República lo harían también.

A pesar de la que ha liado el Rey Juan Carlos, creo sinceramente que habría que darle una salida distinta a la que tienen pensado proporcionarle los fieles a Chávez y Maduro. Da penilla, joder.