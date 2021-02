Días de Antonio Machado

Tras ver el maravilloso documental Los días azules, dedicado a Antonio Machado, y sabiendo que murió tal día como hoy pero de 1939, el pasado fin de semana ha sido machadiano. Siento un especial cariño por esta familia, desde el padre, Antonio Machado y Álvarez, Demófilo, primer gran estudioso del flamenco, hasta sus dos hijos, los grandísimos poetas sevillanos Antonio y Manuel Machado. Manuel no solo fue un gran poeta sino el mejor letrista flamenco de la historia.

A todos nos han cantao

en una noche de juerga,

coplas que nos han matao.

Pero hoy es el día de su hermano Antonio, puesto que se cumplen ochenta y dos años de su muerte en la localidad francesa de Colliure, a la que llegó huyendo de una España llena de odio que se mataba así misma. Ha sido un fin de semana de repaso de su obra poética y de lágrimas, porque leyendo a don Antonio y viendo lo que está pasando en nuestro país estos días no se puede hacer otra cosa nada más que llorar.

Está pendiente el viaje a Colliure desde hace cuarenta años, la visita a su tumba, y este año tampoco podrá ser. Un amigo del alma que ya murió y que sí pudo hacer ese viaje hace décadas, me contó que fue una experiencia entre dolorosa y de alivio. Y a partir de ese primer viaje lo hizo ya todos los años porque necesitaba ver España desde la tumba de Machado.

Cuando se habla de una nueva guerra civil en nuestro país siempre hay quien asegura que es imposible porque son otros tiempos. No creo que sea imposible, conociendo cómo somos los españoles en general, capaces de liar la que se ha liado estos días por el encarcelamiento de un rapero. Pero da igual que sea un rapero o no; en España hay ganas de volver a las tortas desde que murió Franco y no pararemos hasta que volvamos a los tiros.

Seguiremos leyendo a don Antonio, viendo España desde Colliure, desde la tumba de uno de los mejores poetas de la historia. Aquel que nos dijo algo que sigue poniendo la carne de gallina:

Españolito que vienes,

te guarde Dios.

Una de las dos Españas

ha de helarte el corazón.