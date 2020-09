Díaz Ayuso y la ‘Sextapo’

Aunque la gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid estuviera siendo un desastre, que puede que sí, no estaría justificado el acoso de los medios de comunicación a la presidenta Isabel Ayuso. En estos mismos medios, de clara tendencia izquierdista, dicen con insistencia que en momentos de crisis como este del coronavirus hay que estar con el Gobierno, y es verdad. También con el de la Comunidad de Madrid, ¿no?

Anoche en La Sexta, antes de entrevistar a la presidenta, decían tantas cosas negativas de esa importante comunidad española que daba verdadero pánico. ¡Dios mío, cualquiera va ahora por allí! Llegó la entrevista y el presentador de La Sexta Noche, Iñaki López, comenzó a acorralar a la Ayuso de una manera tremenda, como si fuera un miembro de la Gestapo. No era una entrevista, sino un interrogatorio, pero la presidenta no solo se defendía como gato panza arriba, sino que estaba dejando al entrevistador a la altura del betún a base de datos.

Inmediatamente pasó a un bloque publicitario de diez minutos, cuando no llevaba ni cinco de entrevista, con lo que decenas de miles de personas se irían a la cama o cambiarían de canal. Terminada la pausa publicitaria, otra vez al interrogatorio de la Sextapo. ¿Qué hacía Isabel Ayuso en ese programa sabiendo que iban a ir a por ella desde el primer segundo, como así fue? Muy sencillo: quitarles la máscara. Está claro que desde esta cadena intentan eliminar políticamente a Díaz Ayuso desde que en unas encuestas salía disparada y al Partido Socialista le preocupaba que no volvieran a gobernar en esa comunidad en unos cuantos años más. Buscan la moción de censura para quitarla de en medio, como Sánchez hizo con Mariano Rajoy.

Es legítimo, claro, pero no se puede utilizar la pandemia, con decenas de miles de muertos y una ruina económica de la que no saldremos en años, para volver a gobernar en una comunidad fundamental políticamente. Lo estamos viendo también en Andalucía, donde ya hay miedo de que la derecha siga gobernando durante años. Así que no es la pandemia y la crisis económica lo que más les preocupa a los partidos políticos en general, sino trincar el poder y no soltarlo.