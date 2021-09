Dudas en apertura. Mercados, qué esperar para hoy

Ayer se vieron fuertes subidas en el Ibex que llegó a tocar los 9055,50 puntos, aunque no consiguió cerrar por encima de los 9000, nivel psicológico que ha intentado en varias ocasiones sin éxito. No obstante, cerró en 8991,50 puntos con una subida del 1,64% a pesar de que los datos macroeconómicos conocidos ayer no invitaban al optimismo. Hay que destacar que el índice español fue el que más subió en la jornada.

De Guindos barajó el tapering del Banco Central Europeo para antes de final de año. Los bonos llevan varios días a la baja lo que ha provocado que el sector bancario se haya visto beneficiado. No olvidemos el gran peso del sector bancario dentro del índice español. Los descensos del precio del petróleo debido al dato de inventarios, no benefició a Repsol.

Los valores que más subieron en la sesión fueron Ferrovial que sumó un 3,71%, Pharmamar que se anotó un 3,67%, Merlín Properties subió un 3,09% e Inditex que se anotó un 3,08%. En la parte de los descensos encontramos a Repsol con un descenso del 1,96%, Cie Automotive bajó un 1,15%, Arcelor Mittal un 0,39% y Acerinox un 0,04%.

BBVA volverá a formar parte del índice Eurostoxx 50 el próximo día 20 de septiembre, un año después de ser excluido, según la última revisión. El Eurostoxx 50 está formado por las 50 empresas europeas más importantes por capitalización bursátil. Estaremos pendientes de Cellnex que tras ser candidata a entrar en el índice se ha quedado finalmente fuera.

En el resto de Europa se vieron descensos en el DAX por los malos datos de las ventas al por menor de Alemania con un -5,1% cuando se esperaba -1%. Sin embargo, los datos de los PMIs manufactureros quedaron bien. El resto de principales índices europeos cerraron con subidas moderadas.

En Wall Street cierre mixto, el Dow Jones bajó un 0,14% hasta los 35312,53 puntos, el S&P 500 subió un 0,03 hasta los 4524,09 puntos y el Nasdaq se anotó un 0,33% hasta los 15309,4 puntos favorecido por las compañías tecnológicas.

En los mercados asiáticos, durante la noche, se han visto subidas en el Nikkei del 0,31% hasta los 28539,50 puntos mientras que el Hang Seng baja un 0,17% hasta los 25984,12 puntos con los PMIs manufactureros y de servicios de China en contracción.

Japón seguirá investigando las posibles reacciones en pacientes vacunados con Moderna, después de que la compañía haya afirmado que las partículas de acero halladas en algunas de sus dosis no suponen un riesgo sanitario.

El oro cotiza a 1816,15 dólares la onza y la plata a 24,203 dólares. El barril de petróleo WTI baja a 68,33 dólares y el Brent a 71,36 dólares mientras la OPEP y sus aliados mantendrán su política actual con un aumento gradual de la producción de petróleo, a pesar de haber revalidado al alza sus perspectivas de demanda para el 2022, según Reuters.

El bono americano a 10 años cotiza a 1,229%, el alemán a 10 años a -0,3735% y el español a 10 años a 0,336%.

Hoy estaremos pendientes del dato de desempleo en España durante el mes de agosto y del dato de las nuevas peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos, dato que se conocerá a las 14:30h.

Los futuros europeos vienen hoy con descensos, el Ibex baja un 0,21%, el DAX se deja un 0,23%, el Eurostoxx 50 pierde un 0,20%, el FTSE100 baja un 0,18%, el CAC 40 se deja un 0,10% y el Italia 40 pierde un 0,16% antes de las 8:30h.

Nos enfrentamos a una apertura a la baja con dudas en los mercados europeos y un Ibex que le cuesta la barrera de los 9.000 puntos.