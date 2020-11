EH Bildu y los PGE

Recuerdo cuando se le pedía a ETA, la banda terrorista vasca, que dejara la violencia y eligiera la vía política para lograr sus objetivos. Solo lo hicieron cuando la sociedad y los distintos gobiernos de la democracia la vencieron. Nunca debió de existir la banda terrorista, pero existió y mató más en democracia que bajo la dictadura franquista. Incluso gobernando la izquierda socialista, que era algo inexplicable. En los últimos ocho años del régimen anterior, ETA mató a 43 personas. Desde 1975 a 2010, a 786. Gobernando el PSOE, rara era la semana que no atentaba y mataba, poniendo muertos sobre la mesa para que cedieran los gobiernos de esos años, pero sobre todo Felipe González. Recuerdo una tremenda fotografía del ex presidente sevillano ante el ataúd de Fernando Múgica. Hoy, en 2020, el Gobierno socialista y EH Bildu se entienden tan bien que hasta los vascos le van a ayudar a que se aprueben los PGE. Las fatiguitas que le entraron al presidente extremeño, Fernández Vara: “Es un fracaso como país”. Y no pasa nada, oiga. No sé lo que tiene Sánchez, que con todas las barbaridades que lleva hechas nadie se levanta contra él. Que es Arnaldo Otegui quien está al frente del partido vasco, oiga. Pues nada, da igual. No me extraña que Pérez-Reverte esté alucinado con el presidente. Ni que Iglesias, esté encantado con el hecho de que los Presupuestos sean aprobados con el apoyo de EH Bildu y ERC. “Demuestran responsabilidad y compromiso”, ha dicho el vicepresidente, aparentemente fresco. Menos con Cuidadanos, con quien sea. Eso sí, en su descargo hay que decir que el Gobierno va a bajar por fin el IVA de las mascarillas, del 21 al 4%. Lo pudo hacer en el inicio de mayo porque tenían el permiso de Bruselas, pero no quisieron renunciar a hacer caja obligando a pagar tanto por algo de primera necesidad, como son las mascarillas. La ministra María Jesús Montero mintió, pero tampoco pasa nada. Si miente Pinocho, ¿por qué no lo iban a hacer sus ministros? Total, a los españoles les importa un pimiento que los gobernantes mientan. ¿Desde cuándo estos partidos independentistas han sido responsables y se han comprometido de verdad con España, país al que odian a muerte, si no es buscando algo?