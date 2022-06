Ejército del Aire y del Espacio o el insulto a la inteligencia

Estoy verdaderamente emocionado porque creo que España ha dado un paso adelante definitivo de la mano del Gobierno de Pedro Sánchez. Damas y caballeros, desde hoy el Ejército del Aire pasa a llamarse Ejército del Aire y del Espacio. Muy impresionante. Nadie sabe qué coño es esto, pero conmociona a cualquiera con un mínimo de sensibilidad patriótica. Se me ponen los pelos de punta al decirlo: Ejército del Aire y del Espacio.

¿Volarán más alto nuestros aviones para hacer que este nuevo nombre sea definitivo? ¿Tendremos cohetes espaciales, en los próximos años, dando vueltas alrededor del planeta en misiones humanitarias o siendo esenciales para los sistemas de comunicación del mundo entero? ¿Alguno de esos cohetes serán enviados al espacio exterior con Pedro Sánchez a los mandos, en el interior de la nave? Qué emoción. Ejército del Aire y del Espacio. Maravillosa ocurrencia que acaba de un plumazo con buena parte de los problemas de los españoles. Claro que sí. Debemos ser la envidia en los países de todo el mundo.

Me dicen mis fuentes que el Gobierno de España está a punto de anunciar que el Ejército de Tierra pasará a llamarse Ejército de Tierra y de Arados Cósmicos; y que la Armada española se llamará Ejército del Mar y de los océanos y de los ríos y de cualquier forma líquida conocida. ¿No me digan que no es una maravilla? Vamos España, vamos.

Pedro Sánchez y su Gobierno son un esperpento. Es una vergüenza lo que está pasando. Esto de cambiar el nombre al Ejército del Aire no deja de ser una idiotez propia de listillos para desviar atenciones, pero el espectáculo diario es desconcertante y bochornoso. Por ejemplo, que la Portavoz del Gobierno conteste por Irene Montero las preguntas que se le han formulado, para que no meta la pata al hablar de la tragedia de la valla de Melilla es un insulto a la inteligencia de todos los votantes. Y así todo.

Ya está bien. La legislatura está agotada, esto ya no tiene ni pizca de gracia y, por respeto a los españoles, se deben convocar elecciones de forma inmediata. Se trataba de terminar un dibujo y el resultado es patético y peligroso.