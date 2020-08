El alcalde de los atascos

Antes de empezar con la Ojana in Excelsis del día, me gustaría agradecer a Francisco Martínez, conocido como El Loco del Color, que será el encargado de ilustrar magistralmente todos estos artículos. Su pincel le dará una vuelta de tuerca, desde la guasa, a estos textos. En el siguiente enlace os dejo la historia de este ‘Loco’ para que lo conozcáis los pocos que no lo hacen aún. Sin más, vamos con la ración de Ojana.

El verano en Sevilla se puede reducir a dos cosas: calor y obras. Es el momento propicio para levantar las avenidas y las calles por las que recorren los sevillanos todos los días y molestar lo menos posible. Estas obras suelen ser de repavimentación, pintura, saneamiento, cambiar la forma de aparcar para ganar más sitios e, incluso, el sentido de la marcha de la vía.

Juan Espadas le ha declarado la guerra al transporte privado. No quiere que el sevillano coja su coche para ir de un sitio a otro. A pesar de pagar el impuesto de matriculación, zona azul, los que van incluidos en la gasolina, etc., nuestro alcalde se empecina en que el coche lo dejemos en casa.

Esto sería posible si la ciudad tuviese una red de transporte público adecuado. No puedes pedir que se deje el coche en casa cuando no tienes una red de metro en condiciones o cuando Tussam no tiene un tiempo de paso adecuado y una velocidad acorde a lo que necesita esta ciudad.

Uno de los grandes impulsos para que el sevillano no utilizase su coche lo promovió Antonio Rodrigo Torrijos al hacer el carril bici de la ciudad, una obra que ha sido elogiada internacionalmente y que hace que muchos usuarios opten por la bicicleta, pero hay que pensar en los que no pueden usarla por motivos de edad, salud, que no tienen una o que el trayecto a recorrer sería similar a una etapa del Tour.

Espadas desempolva una especie de plan centro que sacó Monteseirín y guardó Zoido. Lo que con Monteseirín fueron críticas por los comerciantes, con Espadas son alabanzas. Las peatonalizaciones son necesarias siempre y cuando se puedan llegar a ellas.

Hace una semana, el Ayuntamiento presentó un plan de aparcamientos por toda la ciudad, algo que no es novedoso, pues no es la primera vez que algo similar se ha puesto sobre la mesa y nunca ha salido. Para cerrar zonas de la ciudad al tráfico hay que dar alternativas y ese plan de aparcamientos sería una buena opción, siempre y cuando se pueda llegar a ellos.

La última gran idea del Consistorio ha sido eliminar un carril de la Ronda Histórica. Esa vía es una de las que más tráfico soporta todos los días del año. Uno de los puntos más críticos está en la Resolana, justo en el colegio Macarena. Allí, tanto a la entrada como a la salida del centro se forman aglomeraciones y la acera queda pequeña, pero son dos momentos puntuales del día y la situación no es tan grave como para eliminar un carril de tráfico.

En la avenida de Torneo, a la altura del colegio de las Salesianas, al igual que ocurre en el Macarena con la entrada y salida de los alumnos, se forman verdaderas aglomeraciones y uno de los tres carriles lo usan los padres de las criaturas para dejarlos en el colegio. En Torneo hay tres carriles. En la Resolana sólo dos y parece evidente que ocurrirá lo mismo, porque también hay una falta de civismo importante y queremos dejar al niño en la puerta del aula, no vaya a andar mucho y se canse. Si hay coches detrás pitando, pues que esperen.

Al que ha propuesto la supresión de ese carril le recomiendo que coja un día el coche a las tres de la tarde e intente ir de la Cartuja a María Auxiliadora. A ver cuánto tarda.

El Sevillano no va a dejar de usar su coche por tener una acera el triple de grande. El día que deje su automóvil en casa será porque pueda ir de un punto a otro de forma más económica y rápida. ¿Cuántas personas que viven en la zona de Cavaleri cogen su coche para ir a la Puerta de Jerez? Pues eso.