El Alcatraz de Sevilla

La historia de Sevilla ha sido plenamente arrollada desde la Exposición de 1992. En esos años, la ciudad sufrió una evidente transformación urbanística a costa de dejar un exceso de cadáveres patrimoniales abandonados a lo largo de sus calles y geografía. En algunos casos, cadáveres que asustan por su aspecto degradante que viste a la ciudad como aquella mala enciclopedia que teníamos en casa y que nadie leía ni ojeaba. Uno de los casos más sangrantes puede encontrarlo si pasea por Torneo. Allí, escondida por las malezas crónicas que asisten Sevilla, hallará la denominada Torre de las Agujas o Caseta La Única. Un edificio construido para los servicios ferroviarios en 1928 y que tras 1992 ha pasado a ser, por su aspecto y estado, un edificio lúgubre que bien podría formar parte de una película dedicada a la fuga de Alcatraz. Pintadas, cristales rotos, concertinas o suciedad son aspectos que definen este cadáver de Sevilla.

A bombo y platillo, la Gerencia de Urbanismo anunció esta primavera ¿su remodelación? ¿su puesta en valor? ¿su acondicionamiento? frío, frío, vecino. La Gerencia de Urbanismo ha adjudicado por 3990 euros que una empresa externa le asista para indicarle cómo renovar el alcantarillado, saneamientos, fontanería, electricidad, etc. Justifica este organismo la medida porque “.. los medios personales y materiales con los que cuenta la Gerencia de Urbanismo resultan inadecuados e insuficientes para desarrollar la prestación...” Una vez que se haya repuesto de su actitud ojiplático le diré que la externalización de los servicios y las asistencias debe ser cuando así lo merezca el fin, pero me parece imposible pensar que entre los magníficos técnicos superiores e intermedios que tenemos en la Gerencia de Urbanismo, tengamos que gastarnos casi 4000 euros para que alguien del exterior le diga al Ayuntamiento hispalense qué y cómo se colocan tuberías o cables eléctricos.

Y como todo en esta ciudad, la melancolía nos llegará algún día cuando pasen los meses y sigamos viendo el estado deplorable del edificio

.- ¿Y ahora qué pasará papa?

.- Que Sevilla será bendecida por la eternidad de no avanzar jamás.

Tras ese proyecto técnico vendrá otra licitación para ejecutar la obra y así andaremos años tras años mientras los políticos no entienden que, aunque sus sillones sigan teniendo ese lustre que les hace resbalar cuando se sientan, Sevilla envejece y, con ella, todo su patrimonio. Me juego pavía con una copa de Alfonso XII que en la Gerencia de Urbanismo existe más de un profesional que desearía tomar este proyecto de remodelación de una caseta ferroviaria que rezuma aromas de Aníbal González por los cuatros costados

.- ¿le gusta la historia sevillano?

.- Originalísima

.- Pues ahora agárrese para no caerse

Porque el Campanazo de preocupación sería ni más ni menos que otra asistencia técnica para evaluar el edifico ya se licitó en el 2018 por un valor de 11858 euros (IVA incluido) pero entonces fue el ICAS quién sacó la licitación. Qué grandes gestores tiene Sevilla dilatando eternamente el arreglo de su patrimonio. De hecho, nada se sabe de esta asistencia técnica del 2018 que tenía los objetivos de la actual 2020.

Sevilla, como gran ciudad, debe afrontar proyectos que necesiten de una externalización técnica fomentando también productividad y riqueza del sector privado que ofrece ideas y una nueva tecnología. Pero estará usted conmigo que no sólo tenemos estupendos técnicos que llevarían esto mismo a una magnífica ejecución, sino que se ahorraría tiempo y, lo más importante, dinero del contribuyente.

Por ello, si la tropa municipal sigue olvidándose de lo que tenemos en nuestra casa, todo se eterniza más y más y la Caseta La Única será nuestro verdadero Alcatraz.

.-Perdona sevillano que ahora termino.

Le diré, además, que seguramente si se le pregunta a la Gerencia de Urbanismo por el fin para esta remodelación, le dirá que de eso se encarga el Consistorio. Ver para creer.

.- ¿Alguna campanada más papa?

Campanadas lógicas para aquellos responsables del Ayuntamiento que no creen en la efectividad y la eficacia de los técnicos de la Gerencia de Urbanismo.

Repique de campanas para avisar al Ayuntamiento que el dinero público nunca sobra y si externalizamos para buscar lo mejor en el sector privado, que sean proyectos razonables.

Una lástima que no me hagan caso, pero por intentarlo que no quede.