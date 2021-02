El amor de Pedro Sánchez por Bob Esponja (El Disparate Nacional V)

Les propongo una adivinanza. Este es un tuit de nuestro invitado de hoy: «Llevo fatal el jetlag, ayer y anteayer no pegue ojo...espero tener suerte tonight; cruzo dedos y paso a off zzzz». Es del 15 de agosto de 2011 y está copiado sin rectificar nada de nada. ¿Podría ser del Yoyas? ¿Y de Belén Esteban? ¿Tal vez de El Vaquilla? No, damas y caballeros, este tuit lo publicó Pedro Sánchez; sí, el actual presidente del Gobierno de España.

¿Sigue con los dedos cruzados y en modo off? Quizás eso aportará sentido a todo lo que ha ido sucediendo; igual sigue con jetlag y sin pegar ojo. Qué tuit tan esclarecedor.

Todos tenemos un pasado. Y ninguno seríamos capaces de aprobar una prueba exhaustiva en la que se buscasen motivos para pasar vergüenza con eso que hicimos hace años. Pero la mayor parte de los pasados de las personas nos traen al fresco. No nos importa un comino. Otra cosa es el pasado de Pedro Sánchez. Ese sí interesa a todos porque, en principio, Sánchez pasará a la historia como presidente del Gobierno. No sabemos si como el peor, como uno más del montón o como una estrella de la política (ya veremos si su gabinete es capaz de enturbiar todo para que lo parezca). Tenemos un pasado y un presente. Por eso, al leer eso del jetlag a uno le viene a la cabeza el Falcon que tanto utiliza este señor. Por eso, es lógico que busquemos detalles para poder valorar a ese hombre que habla con cara de pena y con tono sacerdotal, que quiere parecer el que cuida de nosotros, que quiere ser nuestro padrecito.

El 14 de noviembre de 2010 escribió esto: «Según El Pais, Bob Esponja es el Lider de la TDT. No puedo estar mas de acuerdo, si no, que lo pregunten a nuestros hijos. A mi tb me gusta». No sé si tiene relación alguna, pero ¿Bob Esponja no es ese personaje sin complejos que fracasa una y otra vez y lo único que hace es sonreír y sonreír? ¿Se puede sentir alguien identificado con ese tipo de personajes?

Sea como sea, las tildes se llevan mal con este hombre. El fracaso no tanto sobre todo si nos referimos a una pandemia. Ven, pasado y presente se funden porque, en realidad, son la misma cosa.