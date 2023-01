El antídoto al edadismo

No, no se trata de una nueva corriente artística. Con el término «edadismo», nos venimos a referir a los prejuicios, discriminaciones y estereotipos sobre la edad. Es una realidad, lo vemos en el ámbito laboral, en el personal, en el deportivo, en el cine... Cuando alguien de más de 45 años busca trabajo, es como si lo hiciese al ritmo del tema de Misión Imposible, acompañado de una creciente tensión y de una palpable sensación de ir a contrarreloj, como si en cualquier momento se fuese a anunciar un sonado «game over». Algo similar sucede en las relaciones personales, hay quien decide poner fin a su relación de pareja porque ha encontrado una versión 20 años más joven de la misma... La dictadura de la novedad se empeña en imponer sus normas, como si los conceptos de aventura, emoción, energía, frescura fuesen de su propiedad... Nada de eso, otra es la verdad: todos estos intangibles son patrimonio del carácter personal y ése, no tiene edad.