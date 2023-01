El antídoto al edadismo

No, no se trata de una nueva corriente artística. Con el término “edadismo”, nos venimos a referir a los prejuicios, discriminaciones y estereotipos sobre la edad. Es una realidad, lo vemos en el ámbito laboral, en el personal, en el deportivo, en el cine... Cuando alguien de más de 45 años busca trabajo, es como si lo hiciese al ritmo del tema de Misión Imposible, acompañado de una creciente tensión y de una palpable sensación de ir a contrarreloj, como si en cualquier momento se fuese a anunciar un sonado “game over”. Algo similar sucede en las relaciones personales, hay quien decide poner fin a su relación de pareja porque ha encontrado una versión 20 años más joven de la misma... La dictadura de la novedad se empeña en imponer sus normas, como si los conceptos de aventura, emoción, energía, frescura fuesen de su propiedad... Nada de eso, otra es la verdad: todos estos intangibles son patrimonio del carácter personal y ése, no tiene edad.

Memoria y tiempo

Ya nos lo advierte William Gibson: “la memoria y el tiempo se mueven en direcciones opuestas”, al leer esta afirmación veo una escena en mi mente: dos corredores, espalda con espalda, uno lleva el dorsal de “memoria” y el otro el de “tiempo”, empieza la carrera y cada uno corre en una dirección opuesta. Es como si cuanto más avanzase el tiempo, más se alejara la memoria o cuanto más progresara la memoria, más se alejase el tiempo, las dos lecturas son posibles, aunque la mayoría suele centrarse en la primera: ¿eres mayor? entonces “andas mal” de memoria; cuando, realmente, la otra lectura resulta mucho más interesante: ¿guardas muchos tesoros en tu memoria?, entonces es que has visto muchos paisajes por la carretera del tiempo y tienes información valiosa para aportar, ¿no te parece?

En ocasiones, es como si con el paso de los años, hubiésemos olvidado todo lo que han hecho aquellos que nos precedieron: su aporte de valor, sus contribuciones, sus experiencias... Se necesita tiempo para llenar una existencia y los años son sus ilustres embajadores, si los desdeñas, estarás haciendo un flaco favor a la “diplomacia vital”.

Humanismo

Ahí tienes el eficaz antídoto contra el edadismo, sencillo y certero: el humanismo. Ese genial compendio de sensibilidad y comprensión que nos recuerda que siempre, la mejor elección es la persona, por encima de modas o estereotipos, el valor personal es lo que nos hace sentirnos verdaderamente ricos y, ¿cómo crece ese valor? ¡exacto! con el tiempo..