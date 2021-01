El asalto al Capitolio, Trump y Franco

Decir que Estados Unidos pasó el peor momento de su historia hace unos días, cuando un grupo de energúmenos asaltaba el Capitolio, es ponerse excesivo y no conocer (o no recordar) algunos capítulos de los que han ido pasando durante los últimos 150 años. Ha sido un episodio vergonzoso y peligroso. Eso sí. Pero no saquemos las cosas de quicio. Por otra parte, ponerse melodramático, aquí en España, con este asunto del Capitolio, es pisar territorios llenos de complejos que tanto han afectado a los españoles desde hace décadas. Parece que a todos les va peor y parece que a todos les va mejor. No sabemos mirar lo nuestro con naturalidad; no miramos lo que somos con normalidad. Nunca estamos satisfechos con nosotros mismos.

Por supuesto, en Estados Unidos se han producido hechos tan alarmantes y graves como los del asalto al Capitolio.