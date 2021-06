El asunto Pemán

La primera vez que leí a José María Pemán fue un poema dedicado a Don Antonio Chacón, el gran cantaor jerezano, publicado en la Revista del Ateneo de Jerez en 1933:

No sé si es copla gitana

o si es refrán español

el que nos dice que el sol

si hoy se va, vuelve mañana...

Me lo sé de memoria, pero es largo. ¿Era franquista el poeta gaditano? Ni lo sé ni me importa, sinceramente. En cualquier caso, lo que me interesa del poeta, escritor y dramaturgo es su obra, sobre todo ese poema. Amós Rodríguez Rey, el hermano del Beni de Cádiz, se carteaba con él y un día le mandó dos sonetos mecanografiados y firmados a pluma por él mismo. Son de mi propiedad, dos joyas dedicadas a Cádiz.

En 1971, Las Cabezas de San Juan le dio la Yerbabuena de Plata, la distinción del festival de esta localidad. Poseo el programa de mano, otra joya de colección. ¿Tengo que quemar estas piezas de coleccionismo porque el gaditano fuera franquista, si es que de verdad lo fue? Tendría que quemar casi todo el archivo y es algo a lo que no estoy dispuesto. ¿Se imaginan que borraran de un plumazo todo el flamenco que se dio en el franquismo?

¡Ay, pero aquellas malagueñas

de Don Antonio Chacón...!

Puede que llegue el día en que quieran borrar de la historia todo lo que la incultura entienda que no es de izquierdas. Hay quienes destacan que Antonio Mairena fuera republicano, simpatizante socialista, ignorando que fue encumbrado por sus amigos franquistas. ¿O es que eran todos del puño y la rosa o de la hoz y el martillo?

Estén preparados, porque al flamenco le va a tocar ya mismo.