El cantautor Sánchez y sus teloneros

Alguien debería decir basta y parar la insensatez de muchos políticos de nuestra España con este maldito virus que día tras día bate récords de contagios. Este gobierno parece que busca una canción con la que contentar a todas las Comunidades Autónomas pero el problema es que el cantante principal, el omnipotente y dios Sánchez, intenta componer esta canción mientras realiza un lunes al Sol como la semana pasada en el Congreso de los Diputados. Y lo peor es que los teloneros Illa y Simón juegan al escapismo mientras por detrás se van marcando las líneas de un nuevo confinamiento en un escenario abandonado completamente.

El gobierno actual de múltiples trozos ideológicos apuesta en esta ocasión por convertirse en protagonista y salvador de la patria republicana al que se abona el responsable de las luces del escenario, Pablo Iglesias. Parece ser que todo será diferente al primer confinamiento del país cuando Sánchez nos cantó lo más grande entre mentiras y bochornos, a pesar de los informes y recomendaciones que prevenía sobre lo que se estaba acercando desde los Pirineos. Entonces no hubo más remedio y a diario nos tuvimos que tragar cuantas ridiculeces y nuevas informaciones iban saliendo a la luz. Ahora, el todopoderoso Sánchez se dedica a jugar al escondite por los camerinos mientras se espera que actúe en ciertas decisiones que sólo puede tomar el gobierno de la nación.

Tengo claro que el dueto Sánchez e Iglesias no quiere dejarnos dormir tranquilos e intentarán llenar de terribles tinieblas nuestra economía. Malditos falsos patriotas que no son más que un nido de conversos de la democracia confundiendo la patria con las propias cadenas que llevan arrastrando, en forma de durísima penitencia, desde el mes de enero donde la OMS ya les avisó de todo y más.

Ojalá se pudieran abrir las ventanas de este país para que con un golpe de Levante se llevarán a todos estos iluminados que han firmado ya más de 58.000 fallecidos, siendo España la primera en todo ... .lo malo. Entre la incomparecencia del cantante principal negando la segunda ola y el tartamudeo de sus teloneros Illa y Simón, están obligando a que las comunidades autónomas endurezcan por ellas mismas las medidas para frenar el COVID. En marzo no teníamos gobierno ni mascarillas y ahora no tenemos gobierno; valoren ustedes entonces cuál es el denominador común de estos meses. Demasiado ruido está organizando este gobierno del supremo Sánchez que ya da por perdido no sólo la economía del país sino la campaña navideña. Si esto no lo paramos en la próxima semana, olvídense durante la campaña navideña tomar churros en la Plaza de Cuba o no disfrutar del humo de las castañas en la Avenida de la Constitución.

A la pena pública del presidente andaluz Moreno por el desastre económico que nos depara la inacción del soberano Sánchez, se contrapone el juego de luces de Iglesias invocando al dictador Maduro para que se normalicen las relaciones diplomáticas con España. Ver para creer.

.- Papá, cuéntame qué ocurrió entonces

.- pues que el país se fue al carajo hijo mío

.- ¿y se derrotó al virus?

.- a costa de la vida de 58.000 españoles y la quiebra económica de todos.

Ojalá se acabe ya la insensatez de un gobierno que ha sido muy responsable este año de que, en el día de los difuntos, los camposantos tuvieran más visitantes. Parece que Iglesias ya ha encendido el juego de luces del escenario, pero no aparecen ni los teloneros ni el protagonista principal. El problema es que el público está expectante y mientras ellos juegan al escondite, en el graderío hace bastante frío. De momento, y ya antes de salir, el telonero principal Simón comienza diciendo que le gustaría ser un mono. Ahí se lo dejo. Y todavía no ha terminado esta pesadilla de concierto.