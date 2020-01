El carné profesional de la EFA

La EFA (Escuela Flamenca de Andalucía), cita a los artistas flamencos de Sevilla a una reunión informativa en la Casa de la Memoria para hablar del Carné Profesional del Flamenco, una iniciativa que ha generado algo de polémica en el mundo del flamenco porque el carné de artista es algo que se perdió hace años. En los años cincuenta y sesenta aún se examinaban los intérpretes del arte jondo en algún teatro de Sevilla, como el San Fernando, con artistas en el jurado como la Niña de los Peines, Pepe Pinto o Manuel Centeno. La EFA está intentando recuperar esta tradición y el día 21 de este mismo mes están convocados los artistas en la Casa de la Memoria, en la calle Cuna y a las 12. 30 horas de la mañana, para que conozcan los detalles y aporten sus ideas. No se trata de conceder un título oficial de artista del flamenco o de la danza, sino de ser socios de la EFA, tener un carné profesional y a cambio de una cuota simbólica anual de 100 euros obtener unas prestaciones, como son descuentos en el autónomo o Iberia, asesoramiento jurídico y artístico, cursos de formación para jóvenes, y otras muchas. El mundo del flamenco es muy receloso y hay algo de polémica en las redes sociales, porque hay quienes piensan que, de llegar a buen puerto el proyecto, solo trabajarán los asociados en la EFA. Naturalmente, por los recelos de los flamencos, hay artistas que ven algo oscuro detrás de la iniciativa, un negocio, cuando la Escuela Flamenca de Andalucía es una asociación cultural sin ánimo de lucro, que tiene ya más de ochenta academias asociadas en todo el mundo. ¿Quiénes tienen acceso al carné de profesional de la EFA? Solo los artistas profesionales que acrediten una carrera artística. Y cuando no pueda acreditar una trayectoria, un jurado de veteranos artistas, examinará dos veces año a los solicitantes, como se hacía antaño. Evidentemente, hoy no hace falta ningún carné o título para trabajar en tablaos, festivales o peñas flamencas, con lo que hay un nivel artístico flojo y bastante intrusismo. La EFA trata de regular el sector, pero no lo tendrá fácil por la desconfianza de los intérpretes del género. El artista flamenco suele ser anárquico y va por libre, huye de asociaciones y hay aún mucho buscavida en este arte. Si fueran capaces de unirse, que no lo hacen, otro gallo les cantaría.

