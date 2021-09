El comienzo del Museo Arqueológico de Chipiona

El título que lleva este artículo remite a la colección arqueológica que se custodia en el Castillo de Chipiona, una construcción medieval de la que me encargaré de comentar otro día. He querido llamar así a este artículo, porque pequeño o no, el caso es que afortunadamente han llegado a nosotros toda la serie de vestigios antiguos que la componen.

No todas las ciudades y villas pueden presumir de tan extraordinario patrimonio, producto de las tantísimas civilizaciones que han pasado por ella. Por eso, la Historia, la Arqueología, el Arte y la Cultura en general, que es patrimonio de todos, conviene ponerla en valor como uno de los alicientes que además de sol y playa, promoviese el interés turístico de la localidad.

No es un Museo en el estricto sentido de la palabra, ¿o sí?, porque sólo está a falta del rótulo, pero desde luego sí es el germen de un gran Museo para comenzar, formado por la colección permanente que está expuesta y por todos los elementos dispersos y por clasificar.