El disparate nacional (I)

¿Quién redacta las cosas importantes en este país en el que vivimos?

En el Diario Oficial de la Generalitat valenciana se ha publicado un decreto en el que se modifica uno anterior sobre las medidas de prevención contra la Covid-19, sobre el número de personas que se pueden reunir y esas cosas. Cuando habla de la ‘Limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados’ dice en su punto e) lo siguiente: ‘Las personas que viven solas, que podrán formar parte de otra única unidad de convivencia formando una unidad de convivencia ampliada. Cada unidad de convivencia ampliada solo podrá integrar a una única persona que viva sola. Y la persona que viva sola podrá formar parte exclusivamente de una unidad de convivencia ampliada durante todo el periodo de vigencia de la medida’.

Vamos a ver, entender algo leyendo esto de forma tranquila y relajada es imposible. Si se lee con prisas es imposible. Y si se lee con escuadra y cartabón, un filólogo a la derecha y un abogado del Estado a la izquierda, las posibilidades no mejoran gran cosa.

Hoy, seré breve. Aquí les dejo con un texto que se publica en un diario oficial con el fin de que la gente sepa qué es lo que tiene que hacer, un diario que sirve para regular la vida de las personas. Y si descubren a la primera lo que significa ese galimatías les sugiero que opositen para ocupar cualquier puesto en las Administraciones públicas porque obtendría una puntuación entre alta y excepcional.

Una última cosa. No me digan que no es mucho más amable y divertido utilizar el lenguaje como se hace en el siguiente cartel: