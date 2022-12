El enigma del TIEMPO

Cada año que transcurre nos trae nuevos retos, sorpresas, misterios... Paradójicament,e para resolverlos necesitamos nuestro propio TIEMPO, cosa que a veces olvidamos porque insistimos en la inmediatez y relegamos la reflexión y la paciencia: “¡es que no tengo TIEMPO!” esgrimimos una y otra vez, así es como nos olvidamos de ver lo más elemental... Pero el TIEMPO es sabio, generoso y se anima a recordar que TIenes que EMpezar por un POrqué... Voilà! Ahí está el enigma del TI-EM-PO...

¿Cómo ha ido tu vuelta?

Un año queda definido, literalemente, como “el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del sol” y “esa vuelta” quedará retratada por la calidad de cada una de las decisiones tomadas; por el valor de tus objetivos; por tu forma de ser y hacer; por cómo tratas a tu familia y amigos... Por eso el TI-EM-PO se empeña en recordar que TIenes que EMpezar por un POrqué, pues el motivo de la vuelta es lo que verdaderamente cuenta... De tal manera que los 365 días de 2022 que están próximos a su fín, hablarán de ti en función de lo que haya hecho “tilín” a tu mente y a tu corazón. Nosotros somos los genuínos dueños de nuestro TI-EM-PO, generadores de metas, singulares creadores de momentos... Que no te cuenten el cuento de que el TI-EM-PO es igual para todos, no. El TI-EM-PO no es justo, nos da más de un susto... Quizás la única equivalencia es su esfervescencia, todo lo demás es cuestión de conciencia (lo que lleva a actuar en consecuencia): hay quien sabe que el TI-EM-PO es un tesoro, dedicando su existencia a la elección de “Porqués” de calidad, implicándose, poniendo su entrega personal en intentar aportar valor a la sociedad y hay quien cree que el TI-EM-PO es como el amor de una madre: inagotable, y que siempre va a tener todo el del mundo, por eso no presta demasiada atención en la selección de sus objetivos... Paradójicamente, cuando quiere cambiar de opinión, ¡puede que se haya quedado sin TI-EM-PO!

Sentido de la utilidad

En esas 4 palabras queda definida la razón del “TIenes que EMpezar por un POrqué“, puesto que quien llena su TI-EM-PO (y no, simplemente, lo “pasa” como si fuera la página de un periódico) es la persona que, verdaderamente, se siente útil y llega a ese sentimiento de utilidad a través de objetivos que aporten de verdad... ¡Qué fundamental es tener buenos motivos para sentirse auténticamente vivos! Los objetivos tienen la ventaja de desarrollar nuestra capacidad, cultivar nuestro ingenio, acercarnos a nuestros sueños, en definitiva... ¡Hacernos sentir que somos los auténticos dueños de nuestra existencia! Así es como marcamos la más significativa de las diferencias, cuando efectivamente demostramos que hemos “llevado el timón” de esa vuelta de 365 días y, en el transcurso, hemos descubierto nuevos planetas...