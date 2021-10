El G.E.O asalta Amazon

Ha llegado a Amazon Prime una nueva serie documental que desvela cómo es el proceso de selección y entrenamiento de los aspirantes al Grupo Especial de Operaciones (G.E.O) y es una auténtica maravilla.

Seguro que habrá mucha gente que censure esa forma de adiestrar a los aspirantes. Las duras pruebas a las que están sometidos, hace que el 90 por ciento de los aspirantes abandonen el curso en los primeros días.

La figura del instructor Pelayo es apoteósica. Se llega a empatizar con él. No quiere que los aspirantes sufran, quiere que aprendan a cómo gestionar el miedo para que no les tiemble el pulso cuando lleguen a una misión en la que se juegan la vida.

Ocho capítulos para conocer una forma de vida en la que lo dan todo por su país.

Un documental muy necesario para poner en valor a nuestras fuerzas de seguridad del estado, que muchas veces las devaluamos gratuitamente poniéndolas en comparación con las americanas cuando poco tenemos que envidiarles.

Lo que sí llama la atención es la forma en la que llegan esos aspirantes. Todos vienen de la Policía Nacional y muchos, por no decir la mayoría, no saben disparar. No digo que sepan disparar con una metralleta; se les da mal hacerlo con el arma reglamentaria.

El documental está grabado con aspirantes reales y se cuenta una mínima parte de lo que ocurre. Algunas pruebas, las más difíciles, no están grabadas.

Hay una de ellas, concretamente en un río, en la que los aspirantes lo pasan verdaderamente mal. Tanto es así que hay una ambulancia por si alguno necesitase ayuda médica. Un par de proyectos de G.E.O la necesitaron.

Seguro que alguno dice que esas pruebas las pasaría con la punta del zapato, pero eso me gustaría verlo. Alguno piensa que es como un videojuego.

Un documental necesario y que abre las puertas de par en par a uno de los grupos más cerrados de nuestro país. El asalto a Amazon ha sido todo un éxito.