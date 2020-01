El ‘ganao’ que nos gobierna

Mi madre se refería a veces a la clase política española como “este ganao”. Creo que no hay mejor manera de definir a la de ahora, en general, porque siempre hay excepciones notables, y no todos los políticos son iguales. Ayer vi un vídeo en el que Pablo Iglesias entrevistaba a Boti García, la directora de Diversidad Sexual y LGTEBI, y esta confesaba un afer con una alumna más joven que ella, de 17 años. O sea, una menor. ¿Se imaginan que le sacaran algo así a alguien de Vox, el PP o un cura? Ardía Troya, por no decir las redes sociales, que es una expresión ya muy quemada.

Esta pieza es parte del Gobierno de España, pareja sentimental de Beatriz Gimeno, directora del Instituto de la Mujer. Lo curioso es que tanto Iglesias como ella lo contaban como una gracia, como si hubiera sido algo cojonudo zumbarse a una alumna, que además era una menor de edad. Supongo que no la van a llamar a que declare, claro, porque ahora es parte del Gobierno y el delito habrá prescrito. Manda narices tener que darle un sueldo a alguien como ella o a su compañera sentimental, que quiere que nos penetren analmente a los hombres para que sepamos lo que vale un pene.

No es que odie a los hombres, sino a ella misma por sus evidentes complejos de inferioridad. Y estos son los que quieren que dejemos la educación de nuestros hijos en sus manos, en las de esta comunista que declara sin sonrojarse haber tenido relaciones con una alumna menor de edad. No tengo hijos, por desgracia, pero si los tuviera estaba ya pidiendo su expulsión de la vida política y la de Iglesias por conocer eso en su programa de televisión y no denunciarlo. Es más, el ahora vicepresidente del Gobierno sonreía mientras la profesora lésbica contaba que la madre de la menor la corrió por el pueblo plancha en mano.

En las manos que está el Gobierno, válgame Dios. Lo que nos ha metido el Partido Socialista en la casa de todos, este forraje social con el que, claro, si te metes te puedes pudrir en la miseria. Pedro Sánchez quiere tan poco a España que nos está metiendo en el Gobierno a gentuza como Iglesias o a esta tal Boti, que mañana mismo debería estar fuera del cargo. No caerá esa breva, porque el cambio de Sánchez e Iglesias es este: acabar con la España que odian ellos y Antonio Maestre, alias El Cazafascistas, que pide el 155 para la región murciana por lo del pin parental. Esa España machista y heterosexual que tiene que dejar paso a la feminista de Carmen Calvo e Irene Montero.

Esto no es ganado, sino lo que come el ganado: forraje.