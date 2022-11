El gran problema de la Semana Santa

Con la gran reforma que está sufriendo la Semana Santa, que culminará el 15 de diciembre, estamos viendo que uno de los grandes males de nuestra fiesta mayor es la ojana y el miedo en el que viven anclados algunos hermanos mayores.

Hace un par de semanas, la Hermandad del Buen Fin parecía que iba a ser la vilipendiada en la transformación del Miércoles Santo. Tras las declaraciones de su hermano mayor y un vídeo del Palermasso, en el que sutilmente criticaba lo que le iban a hacer a la hermandad, dejó de ser la más afectada en detrimento de las Siete Palabras.

El lunes pasado, el hermano mayor de las Siete Palabras visitó el Llamador de Canal Sur Radio y fue crítico con el Consejo, pero no quiso ir más allá. Incluso dijo una frase muy curiosa: “No me hagas decir lo que no debo decir” a preguntas de un periodista del equipo.

Esta frase me ha marcado. ¿Lo que no debo decir? Si el Consejo te ha hecho la trece catorce tienes que denunciarlo bien fuerte. Si hay hermandades que han fastidiado a la tuya, debes gritarlo también. Sin más, aunque rompas relaciones con ellas. Un hermano mayor tiene que buscar lo mejor para su hermandad intentando no molestar a las otras, pero si otras se han organizado formando un contubernio, tú tienes que denunciarlo, aunque luego te lo critiquen, te hagan el vacío y no te inviten a las croquetas. No tienes nada que perder, ya estás perdiendo. El que no llora, no mama.

Digno de destacar también el papel del Consejo, que manda una convocatoria de prensa para anunciar el tema de la supresión de las mil sillas de la calle Sierpes y añade un “no se admitirán preguntas de otros temas”. ¿No se admitirán preguntas de otro tema? Esto es tan fácil como contestar con la típica frase de: “estamos trabajando en ello y en unos días les mostraremos los resultados”. O también la recurrente: “nada es definitivo y buscamos lo mejor para las hermandades”. De esta forma quedas bien con todo el mundo. Has respondido sin responder y no has quedado retratado con esa frase digna de los tiempos del plasma de Rajoy.

La Semana Santa siempre ha sido algo formal dentro de una informalidad reinante, donde todo se hablaba y se solucionaba con un cartón de pescado frito.

Quizás sea bueno que las costuras de la Semana Santa rompan de una vez por todas, así podrá liberarse de esa formalidad impuesta por unos sectores a los que les pone la idea de que el Santo Entierro Grande sea sólo de pay per view.