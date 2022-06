El IPC puede acabar con Pedro Sánchez... y con todos nosotros

Nos está quedando un mundo muy bonito. Decenas de personas asesinadas mientras saltaban la valla de Melilla, una guerra a las puertas de Europa que no parece tener fin a corto plazo, los precios disparados (un 10,2 por ciento de aumento del IPC es una exageración) y el Euribor subiendo como no lo había hecho jamás en un periodo de tiempo tan corto. Somos más pobres y menos humanos (sí, porque lo que vemos a nuestro alrededor nos preocupa lo justito y las carteras adelgazan sin remedio). Todo parece indicar que llega un periodo de recesión económica, un periodo en el que la inflación obligará a una subida de intereses monumental con el fin de contener esa subida de precios (una subida de tipos moderada sería posible si la economía alemana sigue estando en modo desastre total, pero ya veremos). En fin, me temo que vamos camino de tener que aprender economía general nos guste o no puesto que los medios de comunicación ya se han lanzado a mostrarnos una realidad terrible y debemos entender lo que nos cuentan. Ya pasó con la prima de riesgo. Habrá que acostumbrarse a desayunar noticias entre malas y nefastas.

Lo que puede ser una excelente noticia para muchos es que con una inflación de más del 10 por ciento es imposible que este Gobierno aguante. Todo se está derrumbando y las medidas adoptadas por el Gobierno de España son insuficientes y agravan el problema que tratan de solventar. La política internacional está resultando complicada y el resultado, de momento, no puede ser peor: relación con Argelia más que regular después de dejar colgado al pueblo saharaui y alinearnos con Marruecos, peligro de suministro del gas que llega desde el norte de África y muertos en las fronteras. Un mundo precioso. Sobre todo para un Gobierno que va a sufrir para continuar. No se recuerda alguno que superase la situación en plena crisis económica. Si esto sigue así, Pedro Sánchez lo tiene clarito.

Las cosas se están poniendo feas de verdad. Y no parece que tengamos soluciones a mano ni una mente clara que pueda encontrarlas. Ay, la clase política, qué pocos favores no hace.