El maldito sello del PCE

Tranquilidad entre quienes temían que Correos sacara a la venta esta semana un sello en el que se recuerdan los 100 años de historia del Partido Comunista de España (PCE). Sosiego en especial entre los miembros de la Asociación de Abogados Cristianos que ha encabezado la denuncia. La Justicia ha parado este atrevimiento de ensalzar una ideología “genocida y asesina” -según la argumentación ofrecida- a la que, creo yo, no se condena por eso sino porque les nacionaliza el frigorífico, el chalé y el coche a la gente y, por tanto, por haber sido la única ideología que ha colocado al capital contra las cuerdas, una vez domesticada la socialdemocracia. A mí, en esto de matar, me dan mucho más miedo el liberalismo y el propio cristianismo, cuenten las víctimas directas e indirectas de ambas formas de actuar sólo entre el siglo XIX y XX del liberalismo y en el caso del cristianismo desde la Edad Moderna hacia acá.

Hubo un tiempo en el que el cristianismo tenía como la bestia negra al liberalismo, luego ya condescendió y la emprendió con el comunismo que era más acertado con vistas a mantener su existencia, la existencia de la Iglesia, dado que no había forma de liquidar al liberalismo. Este mismo diario en el que escribo fue fruto de lo que la Iglesia llamó “La buena prensa” para combatir no el materialismo del comunismo sino el del liberalismo, que ahora se ha multiplicado por 1.000 y sigue matando gente físicamente a través de sus guerras invasoras y, mentalmente, utilizando los mensajes alienantes de sus medios de comunicación.

¡Cómo te atreves, Ramón Reig, a criticar a la Iglesia desde un periódico que te da cobijo entre sus páginas, habiéndolo fundado el Cardenal Marcelo Spínola! Pues porque el otro día estaba paseando por la plaza de San Lorenzo y me detuve ante el retablo que hay allí donde se ve al citado Cardenal junto a pobres de solemnidad que es a los que defiende el comunismo. Pues porque hay una Fundación Cardenal Spínola de Lucha contra el Paro y en los países comunistas se reparte o repartía la pobreza para que no haya o hubiera paro. Pues porque el Papa Francisco celebra Jornadas Mundiales dedicadas a los Pobres. Pues porque ese mismo Papa afirmó en 2016 que «son los comunistas los que piensan como los cristianos“.

Al sello de Correos dedicado al PCE lo han puesto a parir. Decían los críticos que entonces había que publicar otros dedicados a la Falange y al nazismo. Me importa tres leches los sellos que Correos publique, mejor para los coleccionistas de la Plaza del Cabildo. Miren, el PCE se sacrificó para que hubiera democracia en España. Desde que Carrillo aceptó la bandera, el himno y la monarquía el PCE no ha dejado de morirse. Ya me sé todo el significado del comunismo, sé que los bolcheviques demostraron ser unos badulaques declarando atea a la URSS; sé que el comunismo es un ideario que no se puede poner en práctica como tampoco se pueden concretar los fascismos y los nazismos, el humano donde está más a gusto es jodiéndose entre sí por lo bajini con el liberalismo y el posmodernismo que juegan a la democracia de maravilla. Lo que me importa más y me interesa científicamente es descubrir las causas que han llevado al fracaso histórico al comunismo, socialismo, cristianismo, socialdemocracia, fascismo, nazismo y hasta al mismo liberalismo. Todos han ignorado e ignoran sus principios éticos y solidarios con el prójimo o cultivan un amor que mata. Y es que la cabra tira al monte, no a la santidad. Los pobres le importan un pepino. Aceptemos esto y seremos más humanos. El sello no es más que una pegatina que muestra unas herramientas de colores.