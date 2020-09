El mayor banco de España

La memoria histórica no solo vale para los muertos de las cunetas de la Guerra Civil. Hay quien todavía recuerda los muertos de la pasada crisis, más recientes; los desahuciados, los miserables a quienes les cambió la vida para siempre porque cierta burbuja les estalló en toda la cara y no tuvieron capacidad ni posibilidad alguna de reacción. Pero también hay quien lo ha olvidado todo. También la amnesia es uno de los problemas más acuciantes de la actual sociedad, qué le vamos a hacer. Las memorias interminables de los móviles están haciendo estragos en la juventud.

En medio del mayor desastre que hubiéramos imaginado cuando brindábamos la pasada Nochevieja, dos bancos españoles se frotan las manos estos días por su inminente fusión. Y el gran problema nacional siguen siendo los okupas. Lo peor es que sea verdad porque haya demasiada gente que no pueda pagar su hipoteca. Y eso no es solo doloroso pasado, sino inquietante futuro. Los bancos tienen mucha más memoria que nosotros. Lo archivan todo. A veces, son expertos en recordarnos incluso lo que queremos olvidar.

Me acuerdo perfectamente de aquella foto de dos banqueros bajo el mismo paraguas, cuando hace veinte años seguíamos soñando aquí con la gran fusión de las cajas andaluzas. Y dice el tango que veinte años no es nada. Sí lo es para los desmemoriados. Porque luego fue la gran caja catalana quien desembarcó en Andalucía para barrer todos aquellos berrinches bajo su enorme ala de mamá grande. Algunos años después, la gran caja madrileña tuvo ciertos problemas de identidad y acabó convertida en otra cosa, y salvada por la campana. Quién no se acuerda de Rato tocándola. Tócala otra vez, Sam. Aquel rescate costó 22.424 millones de euros. Calderilla, según dice ahora el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos. Ahora, Luis de Guindos es el vicepresidente del Banco Central Europeo, por si nos habíamos olvidado de él.

Qué habrá pasado con todos aquellos fuegos artificiales de la banca pública. Supongo que lo que pasa con los juegos de artificio.

La fusión de Caixabank y Bankia va a crear el mayor banco de España, dicen. La nueva entidad contará con un volumen de activos valorados en 665.000 millones de euros, unas 6.700 sucursales y una plantilla de 51.000 empleados, es decir, los que queden de los que haya que despedir. Cifras demasiado grandes para poder recordarlas dentro de nada. Qué cabeza la nuestra.