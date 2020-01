El ministro Campo y los tanques

El nuevo ministro de Justicia, el sevillano Juan Carlos Campo, dijo ayer que hay que reformar el Código Penal porque las figuras penales de sedición y rebelión son propias del siglo XIX, “cuando se atacaba con tanques”. Él y su empedernida afición a los cacharritos militares, desde la infancia. A lo mejor quiso decir cañones, aunque fueran los de Gila, aquellos sin agujeros que lanzaban las balas por fuera, porque en el XIX no había tanques aún. La que están liando por no reconocer que van a cambiar el Código Penal para que la condena por delito de sedición no sea tan larga, sino cortita, como si fueran unas vacaciones hechas a la medida de los sediciosos catalanes. Y Emiliano García-Page, el presidente socialista de Castilla-La Mancha, diciendo claramente que con el Código Penal “no se puede mercadear”. Que tenga cuidado con Pedro Sánchez, porque puede acabar en el garaje con Susana Díaz.

Lo podría sustituir Eduardo Garzón, el hermano del ministro de Consumo, don Alberto, quien soltó ayer la perla de la semana en una conocida red social: “Si esa empresa no puede pagar unos míseros 950 euros al mes, entonces mejor que desaparezca”. Claro, al haber menos empresas, más pobres parados y más años en el poder. No falla. Si esa cantidad de dinero es una miseria, ¿qué pensará de lo que cobran la mayoría de los pensionistas de nuestro país? Bueno, con lo de la espectacular subida de hace unos días, a lo mejor está contento. Tanto como Torra, quien a pesar de que el Tribunal Supremo ha dicho que sigue inhabilitado, él asegura que le importa un pimiento. O sea, es condenado por un delito de desobediencia y sigue desobedeciendo. Como bien dijo ayer Ramón Rodríguez, expresidente del Constitucional, esto no sería viable en cualquier otro país de Europa. Como no lo sería que un ministro, como Ábalos, se reuniera con la número dos de Maduro en un aeropuerto, aunque lo niegue, sobre todo porque no puede entrar en Europa.

Una semana muy entretenida, sin duda. Y eso que Twitter le ha bloqueado la cuenta a Vox, cuyos dirigentes, militantes y simpatizantes animan mucho esa red social. Qué haríamos sin sus trifulcas. Menos mal que regresa don Mariano Rajoy, según aseguraron ayer diversos medios. No a la política, sino a presidir la Federación Española de Fútbol. Es decir, a la política.