El N.O.M. no existe

Claro. No existe todavía. Mejor dicho: no está en funcionamiento en su totalidad, pero de las tres vicepresidentas del gobierno, una pidió hace pocos meses la implantación urgente del Nuevo Orden Mundial, y otra la desaparición inmediata del dinero físico. En público, en rueda de prensa. Quien desconfíe que pida los brutos de cámara a las televisiones estatales. La mayor cantidad de conversiones entran por el bolsillo. O por la cartera. Lástima de honradez de todo un pueblo “que no se vende” si no “hay” una buena razón. Demasiada buena razón es la razón del gobierno apoyada por la televisión con el refuerzo de otros medios. Con demasiada facilidad son aceptados los preceptos impuestos por el gobierno por el sólo hecho de ser impuestos. Demasiada facilidad es asumir que 5.500 personas dañadas de gravedad o simplemente fallecidas, son un número bajo en supuesta “comparación” con lo que podría haber sido. Máxime, porque “lo que podía haber sido” es una suposición; los 5.500 son vidas reales perdidas. Es como pretender un intercambio de muertos, pero con el agravante de cambiar supuestos por reales, contados en las estadísticas de quienes buscan el intercambio. Los pueblos fuertes no necesitan hombres fuertes, dejó dicho Zapata, don Emiliano, obligado que se vio a ser un hombre fuerte, cuando quiso hacer un pueblo fuerte. Para ejemplo con uno basta, la gente echa del autobús o del bar a un fumador, no por ser fumador, no por contaminar: lo echa porque lo dice la Ley. Pero no les preocupó antes de ser prohibido. ¿Eso es tener “criterio propio”?

Ahora le ha tocado a la vacuna, antes había sido la mascarilla. La mayoría de cuantos reclamaban a los demás su uso, se negaban a usarla hasta que fue obligatoria. Ahora se utilizan vacuna y mascarilla como marca del diablo a la inversa o como identificación a lo nazi. El tabaco perjudica igual esté prohibido fumar en público o no esté prohibido. ¿Por qué solamente después de ser prohibido hay quien es capaz de denunciar, incluso golpear a quien fume en público? ¿Porque contamina? Menos hipocresía, por favor. Nos llevan al Nuevo Orden Mundial, un mundo feliz, un 1984, un Gran Hermano dónde la “armonía” teledirigida es impuesta en un chip controlado desde el ojo que todo lo ve, el “Sauron”, el gobierno mundial. De momento nos inducen, nos preparan el camino, mientras sus incondicionales colaboradores lo niegan cínicamente, a pesar de las evidencias ya probadas en la numerosa documentación existente. Pero el arma más peligrosa, la desinformación, es manejada con certeza y dinero abundante, porque la información es el principio más activo de la libertad. Por eso los agentes del NOM y sus partidarios involuntarios llaman “conspiranoicos” a quienes lo denuncian.

Hay que leer más. El NOM se sirve de la desafección a la cultura, sus servidores lo fomentan y sus simpatizantes lo siguen. “Entonces será el llanto...” ¿recuerdan? La Biblia también cuenta verdades. Cuando ciento treinta personas dominen el mundo no habrá vuelta atrás. Ahora podemos discutir sobre el cielo y la Tierra, sobre la verdad y la mentira, cuando el número esté grabado en nuestra frente (es una metáfora), no habrá remedio. Cuando se llegue al pensamiento único por imposición, a la automatización del ser humano, cuando desaparezca el dinero físico como ya ha pedido en público alguna Ministra del gobierno actual, cuando se imponga el NOM como ha implorado otra en rueda de prensa, no habrá revolución posible. Por tanto, no habrá vuelta atrás.

Hay que leer más, vecinos. Todos tienen derecho a confiar en las vacunas. Y en el gobierno. Y a lo contrario. Todos tienen derecho a creer o no creer, mientras su convicción o la ausencia de ella no perjudique a nadie, principio aplicable en especial a quienes mandan, porque perjudican con frecuencia, y mucho, con sus decisiones. Dudar de la eficacia de las vacunas, no es ser conspiranoico ni negacionista. Es un derecho como lo contrario. Pero hay algo que levanta dudas sobre la insistencia con la inyección periódica. Si el gobierno que continuamente cambia las normas hasta confundir, y la UE se pueden gastar millones en vacunas ¿por qué “no pueden” invertir una cantidad muy inferior en investigación para obtener un fármaco que elimine al virus del cuerpo humano? Llevan tiempo estudiándolo en la Universidad de Córdoba, pero ni la Junta, ni el gobierno, ni la UE se han preocupado un ápice, por el intento ni por su financiación.