El NO-DO y el contra NO-DO

No me refiero al “No me ha dejado” del escudo de Sevilla (NO8DO) sino al NO-DO (Noticiario y Documentales), al Noticiario Cinematográfico Español del franquismo, ese espacio que precedía a la película y que de chico recuerdo cómo bastante gente lanzaba un “vaya” entre resignado y de muda protesta por disgusto e indignación en cuanto lo veían aparecer. Lo cierto es que gracias al NO-DO hoy tenemos un material histórico audiovisual valiosísimo no reparado ni hecho público en su totalidad.

No caerá la breva de que el gobierno celebre por todo lo alto el 800 cumpleaños de Alfonso X porque ese rey era sabio, esto es, justamente lo contrario del galimatías que encabeza España, ellos no son sabios pero sí muy listos. Además, cómo va a celebrar el gobierno de la igualdad, la solidaridad y la interculturalidad el cumple del hijo del rey que mató moros y los mandó a por uvas, de lo cual me alegro enormemente, si bien Alfonso X creó una situación de juntos pero no revueltos entre cristianos, judíos y musulmanes que no podía durar mucho. Claro que este personal que nos gobierna no tiene tiempo para detenerse en eso, es más importante derribar la ley mordaza para que los pirómanos de lo ajeno puedan ejercer su triste profesión. A fin de cuentas, esa muchachada son seres vulnerables a proteger.

Ayer, los medios de comunicación de la bancada “progresista” parecían el NO-DO con las cifras del paro. Sólo faltó que anunciaran que Pedro Sánchez iba a inaugurar diez pantanos de agua ecológica hechos con material ecológico y que además se iba de puente a pescar truchas por esos arroyuelos de España o a cazar perdices en la Sierra Norte de Sevilla en compañía de algunos de sus ministros y ministras en igualdad de cuota o si acaso más ministras que ministros que queda mejor. Vamos, es que en Sevilla el paro no bajaba tanto desde que estaban construyendo la catedral y en España desde que se descubrió la rueda.

Por su parte, los medios de la bancada derechosa intentaban quitarle importancia al bajón del desempleo con aquello de que las cifras eran las que eran por el hervor consumista adelantado una vez que se había levantado la veda impuesta por el virus que pronto la va a levantar de nuevo así que aprovechen ustedes y a comprar, a comprar que el mundo se va a acabar. Lo que deben decir también los medios de derechas es que si a la gente no le hubiera dado tantísimo por comprar online podrían haberse creado más empleos de esos en los que estás viendo cara a cara al o a la que vende.

Como es natural, me alegro por todas las personas que han encontrado un alivio para sus bolsillos. Ahora bien, de ahí a que mi alegría sea total va un abismo mientras tenga que celebrar que como hay más camareros, botones y dependientas, esto ya es el Sillicon Valley versión Sevilla. No, señoras y señores, esto vuelve a ser pan para hoy y hambre para mañana porque el mal es estructural. Ahora bien, los medios siguen a lo suyo: qué lástima tener que levantarse todos los días e ir a trabajar sabiendo ya lo que se tiene y no se tiene que publicar o expresar. Con esta dinámica, es mucho más honrado ser un modesto camarero que un brillante informador. Creí que el NO-DO terminó tras el franquismo, pero no, al menos éste de ahora es en color. Eso sí, con locuciones mucho peores y disimulando más la propaganda.