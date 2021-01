El paseo marítimo de Coria será remodelado por el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Coria del Río ha aprobado actuar sobre el Paseo Marítimo que acompaña al Guadalquivir a su paso por el municipio, invirtiendo la cantidad de 361.176,66€ procedente del superávit del presupuesto de 2019, en aplicación del artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, sin que suponga perturbas el funcionamiento de la ejecución presupuestaria para el presente ejercicio. Este paseo de 2 kilómetros de distancia es considerado uno de los enclaves más importantes de la localidad, transitado al día por cientos de vecinos y de obligada visita para los turistas que se acercan a Coria del Río. El plan inicial del Ayuntamiento incluye la sustitución del pavimento, deteriorado en algunas zonas por el inevitable paso del tiempo, la naturalización del talud del río para eliminar especies de flora invasoras, sustituyéndolas por especies autóctonas de ribera, la renovación de las zonas verdes y la modernización del paseo con infraestructuras innovadoras que permitan disfrutar aún más del Guadalquivir, entre otras actuaciones que transformarán el Paseo Marítimo. La reforma complementará las obras iniciadas a finales del mes de octubre por la Demarcación de Costas, a través del Ministerio Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con la que se está preparando el tablestacado del Paseo Marítimo. El Paseo Marítimo de Coria del Río es una infraestructura clave de nuestro municipio, y quizás la zona más transitada a diario por nuestros vecinos, es por ello por lo que debemos trabajar para protegerlo”. En lo que respecta a la competencia de este paseo, el alcalde ha recordado que su mantenimiento no corresponde al Ayuntamiento, por ser considerado terreno marítimo-terrestre: “hemos luchado para que la Demarcación de Costas invierta en nuestro paseo, y lo hemos conseguido, como también hemos obtenido su autorización para invertir fondos municipales en él. Aunque no nos corresponda, entendemos que no podemos dejar que nuestro paseo se deteriore. Junto a esta inversión, el Ayuntamiento invertirá también parte de su remanente en saldar la deuda que arrastra desde hace año con la Seguridad Social, abonando más de 190.000€ para seguir rebajándola. Por otro lado, destinará también dinero a vehículos eléctricos, para comenzar a sustituir la flota municipal por una más respetuosa con el medio ambiente. Todo esto se une a las ayudas económicas familiares, la emergencia social y la lucha contra el COVID-19 y el Virus del Nilo, que ha supuesto destinar más de 150.000€ de este remanente a lo largo de 2020. Mejoras para tiempos difíciles, aquí tenemos una prueba de la buena gestión económica que ha realizado el ayuntamiento de esta localidad y que se invierte en uno de los lugares más emblemáticos de Coria.