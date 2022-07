El periodismo misterioso y de concurso

La era digital nos ha traído la consolidación definitiva del “periodismo misterioso y de concurso” que es el nombre más adecuado que se me ha ocurrido, así, de pronto, para definir lo que leo a diario por todas partes. Observen estos titulares que me ofrece Google en una de sus revistas de prensa que es como se le ha llamado siempre al repaso diario del contenido de los medios:

“Bárbara Rey lanza un bombazo por el que anima a preguntar a la Casa Real” (esdiario). ¡Tachán, tachán! Misterio. ¿Cuál será?

“Este es el límite que Hacienda ha impuesto para retirar dinero de un cajero” (Okdiario). Misterio para el programa de Iker Jiménez.

“¿Cuál es la playa más grande de España?” (El Español). Pregunta por 25 pesetas a Pepi y Pepe, amigos y residentes en Sevilla. Vuelve Un, dos tres, responda otra vez.

“Feijoo dice que Irene Montero fue a Nueva York a hacer turismo y ojo a la réplica de Iglesias” (El HuffPost). Ojo, ¿eh? No se pierda la misteriosa réplica de tan eminente cerebro, habrá dejado “planchado” a Feijoo.

“El alimento con fama de saludable en España que los médicos piden eliminar de tus cenas” (El Español). Uuuuy, ¿cuál será? Eso no se lo puede uno perder, nos va la vida en ello, vivir más.

Etcétera, etcétera, etcétera. Y etcétera.

Frente a ello hay ocasiones en que los medios o determinados medios mantienen el tipo periodístico. Lean, por favor:

“Carmen Porter fracasa con su primer programa en solitario: “Futura” no convence a la audiencia” (El Español).

“Campaña de alquiler de pisos vacíos de Emvisesa con una rebaja en el IBI del 95%” (El Correo de Andalucía).

“Alsina, cuatro días en el disparadero de Twitter por la manipulación contra Irene Montero” (ElPlural.com).

“CIS Andalucía/ La fuga de 150.000 votantes del PSOE impulsó la mayoría absoluta del PP” (El Confidencial).

La diferencia está clara, mientras unos titulares no dicen nada otros lo dicen todo o al menos lo esencial. La teoría de la redacción periodística establece que un titular debe contener lo más sustancioso de la noticia. En otros tiempos se leía la prensa con más sosiego; ahora, aproximadamente el 90 por ciento de las personas no pasan del titular. Como ha llegado la era digital la prensa no vende papel sino tiempo del lector enganchado a sus pantallas, de ahí ese periodismo misterioso y, sea dicho de paso, superficial, de entretenimiento, que tanto abunda hoy por medio de lo que se llaman noticias anzuelo o clickbait por si ustedes lo ven escrito en inglés. Una vez que el lector “pica” puede llevarse inmerso en el medio en particular y en la Red en general un tiempo considerable que puede ser o no de provecho, según se mire. Los jóvenes, como “leen” noticias por las redes sociales, son invitados a morder el anzuelo. Por cierto, las redes sirven para saber mucho y al mismo tiempo no saber ni entender nada por eso que llamamos en la universidad infoxicación, intoxicación por exceso de datos que naturalmente no están interpretados. Es lo que da lugar a mucha información y poco o ningún conocimiento, es decir, así es cómo nacen los analfabetos funcionales y cómo domina el poder hoy en día: paradójicamente, ofreciendo mucha información y por ello proyectando una imagen de libertad. Aparente, claro. ¿Para qué tachar o prohibir tanto -que se hace, ¿eh?- si puedes presentarte como un demócrata que le permite al pueblo sentirse libre? He ahí la cuadratura del círculo lograda. ¡Qué torpes son las dictaduras clásicas teniendo este otro tipo de mando!