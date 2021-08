El Plan de Movilidad en Osuna ya esta en marcha

La alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, ha anunciado que han dado comienzo los trabajos para poner en marcha en la localidad el denominado Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), siendo este el primer paso para definir un municipio más sostenible, más accesible y que ofrezca una mayor calidad de vida a los vecinos de la de la localidad.

Ya han comenzado a trazarse las líneas de actuación que nos permiten disponer en unas semanas de un prediagnóstico general, es decir un primer documento, que nos ofrecerá una visión inicial de cuáles son las medidas principales para mejorar la movilidad en nuestro espacio urbano, siendo un plan muy útil para el desarrollo de nuestro pueblo y de la ciudad que queremos diseñar y disponer para un futuro próximo, fueron las palabras de la alcaldesa de Osuna tras la reunión con la empresa adjudicataria que llevará a cabo este proyecto, en la que también han estado presentes el primer teniente de alcaldesa, Juan Antonio Jiménez Pinto, como delegado de Urbanismo, y el delegado municipal de Movilidad y Transporte, Manuel Rodríguez, dos áreas implicadas en este proyecto. Sobre objetivos concretos de este PMUS, la alcaldesa de Osuna ha explicado que se trata de analizar cuál es la situación actual de movilidad de nuestro municipio, tanto en transporte urbano, en vehículos privados, motocicletas, bicicletas o de manera peatonal.

Igualmente se realizarán encuestas a la población, se analizará el sentido del tráfico, dónde es más adecuado y necesario establecer zonas de aparcamiento, la necesidad de implantar instalaciones de carga eléctrica -porque es una necesidad que se va a plantear en un futuro cercano- y cuál es la conveniencia de tomar distintas medidas para mejorar esta movilidad, la circulación y la accesibilidad, así como cuáles son los recursos que debemos aportar desde el Ayuntamiento para este fin.” Como fecha prevista para disponer de un documento ya elaborado, la alcaldesa de Osuna considera que será “dentro de unos cuatro o cinco meses cuando tengan toda esta información recogida en un documento que, antes de ser aprobado, será sometido a la participación ciudadana, porque siempre es útil e interesante recoger las necesidades y la opinión de la ciudadanía, y más en este Plan de Movilidad Urbana Sostenible, pues la movilidad nos afecta cada día a toda la población de una forma u otra. De ahí que no queremos que se nos escape la resolución de cualquier problema que sea detectado por la ciudadanía, o por el propio ayuntamiento, para tener previstas las soluciones que correspondan y así poder llevar a cabo esa mejora de la circulación de vehículos y de personas. Con todo esto lo que se busca es mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y las condiciones del entorno, no solamente lo que afecta al casco histórico, sino también lo que atañe a los distintos barrios de la localidad, porque las medidas las tenemos que ver de manera global, integral y en su conjunto para poder favorecer unas condiciones de vida y mejoras en su totalidad. Como han podido comprobar durante este mes de agosto la actividad de los municipios sevillano no han tomado vacaciones y el ritmo de trabajo ha sido el de siempre.