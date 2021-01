El populismo de Pablo Iglesias y la falta de memoria de Santiago Abascal

La hemeroteca es implacable y la ‘redeteca’ lo es mucho más. Sobre todo y por supuesto, para los políticos que están tan acostumbrados a decir lo primero que les viene a la cabeza o lo que mejor les va en un momento determinado. Si están en la oposición prometen cualquier cosa se pueda cumplir o no. Si están en el Gobierno se topan con la realidad y se dedican a hacer lo contrario a lo prometido y, ya puestos, a hacer el ridículo sin inmutarse.

Conocí hace muchos años a un hombre que había sido concejal en un pueblo del País Vasco. Estaba en Madrid porque en su tierra le habían amenazado de muerte. De hecho, a su hermano le intentaron asesinar. Este hombre me dijo algo que nunca he podido olvidar desde entonces: «Una vez que se corta la cinta de inauguración todo se olvida. Si tienes un barrio de obras tres años y medio, entre protestas de todo tipo, pero cortas la cinta antes de que voten, ganas las elecciones. Ese día se olvidan de los sobrecostes, de las trampas de unos y otros. Solo ven lo bonito que has dejado sus calles y lo revalorizado que ha salido su propiedad después de todo». Creo que tenía razón. Por eso conviene recordar algunas cositas que dijeron estos sujetos que forman parte de la clase política.

¿Recuerda usted cuándo Pablo Iglesias andaba de plató en plató anunciando un mundo nuevo? Publicaba en las redes sociales mensajes maravillosos. Uno de ellos fue este: «Disparar la factura de la luz un día como hoy solo demuestra la codicia de las eléctricas. Si el Gobierno lo consiente, será cómplice». Es una fantasía absoluta. Cómplice, decía. ¿Qué dice ahora? Pues, entre grandes aspavientos, hace el numerito para que los suyos piensen que no hicieron el primo al votarle. Pero forma parte del Gobierno y es cómplice ya que el precio de la luz ha alcanzado máximos históricos con la llegada de la borrasca Filomena. Ese tuit es del 18 de enero de 2017. Pero que nadie se equivoque porque aquí no va a pasar nada de nada.

¿Recuerdan lo que decía el vicepresidente segundo del Gobierno de España, Pablo Iglesias, sobre la gestión del Gobierno cuando más de 3.000 vehículos soportaron hasta 18 horas atrapados en distintos puntos de la autopista que transcurre entre Ávila, Segovia y Madrid?

El 7 de enero de 2018, Pablo Iglesias publicó este tuit acerca del asunto: «La falta de previsión es un clásico cada invierno. Muchos vivas al Rey y mucha bandera pero la corrupción y la incompetencia son la realidad del Gobierno. Cumpliremos nuestro deber y pediremos la comparecencia del Ministro de Fomento para que explique lo sucedido en la AP-6». No me digan que no es una cosa enternecedora.

Que nadie crea que se libran unos sí y otros no. Por ejemplo, Santiago Abascal tiene sus propias cruces que tendrá que arrastrar mientras se dedique a la política.

Como todo el mundo sabe, la UME es una unidad militar que siempre está dedicada a solucionar problemas gravísimos en distintos lugares de España. Al acabar su trabajo sofocando incendios, ayudando a limpiar localidades enteras que anegó un torrente o haciendo que las vías públicas y carreteras sean transitables después de una nevada monumental, son despedidos entre aplausos y agradecimientos. Se lo merecen sin la menor duda. Esta unidad la creó Rodríguez Zapatero en octubre de 2005 y desde entonces todo han sido éxitos.

En la cuenta de Twitter del partido que preside Santiago Abascal, VOX, se publicaba este tuit: «Nuestro agradecimiento a la UME por su labor. Gracias por garantizar la seguridad de los españoles durante esta nevada histórica. ¡Siempre estáis cuando se os necesita!» No sería sorprendente (la inmensa mayoría de los españoles creen eso mismo) si no fuera porque cuando Rodríguez Zapatero creó esta UME, el PP al que pertenecía Abascal, tachó de «capricho faraónico de Zapatero» y de «despilfarro» las partidas presupuestarias destinadas a esta unidad militar.

En fin, la hemeroteca es implacable y la ‘redeteca’ lo es mucho más.