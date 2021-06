El problema de ser de Sevilla

Este fin de semana me he venido a conocer Barcelona, una ciudad que está todos los días en la televisión y no precisamente por sus bondades.

Toda persona con la que hablaba me recomendaba la ciudad. Y tienen razón, es una urbe al más puro estilo europeo. Incluso más cosmopolita que Madrid.

“Tienes que ir a la Sagrada Familia que es impresionante. No te olvides del barrio Gótico. Las Ramblas son tremendas...” y así se sucedían las recomendaciones.

Cuando llegué el viernes, salí por la boca de metro y me encontré con la Sagrada Familia de Gaudí, me impresionó muchísimo. Estéticamente por fuera es increíble. Tanto fue el shock que decidí pagar los 26 euros, casi cuatro mil quinientas pesetas, para acceder. Maldita sea la hora.

Y aquí es donde viene el problema de ser sevillano. Tu entras en la Sagrada Familia y ni fu ni fa, porque nosotros estamos acostumbrados a nuestra Catedral, con el retablo más grande del cristianismo. Con sus naves, sus diferentes estilos arquitectónicos y su Giralda. Y lo más importante; está finalizada.

A mí la Sagrada Familia me ha recordado a la capilla que hay en el tanatorio de la SE-30. También tiene cierto aire al nuevo panteón que hay en el cementerio de San Fernando y que parece más una pista de Pádel.

Entrar en la Catedral de Sevilla cuesta diez euros menos que la Sagrada Familia. El Cabildo Catedralicio ya debería de ir subiendo las entradas cuanto antes. Si visitar una obra vale 26 euros, ¿Cuánto tiene que costar perderte por uno de los templos más grandes del cristianismo?

En definitiva; Barcelona es muy bonita, sí. Muy cara, también. Y si vienes de Tormelloso pues seguramente te impacte todo.

Yo soy muy crítico con mi ciudad y me da muchísima pena que esté tan mal explotada, pero la realidad es que tenemos la ciudad más bonita del mundo y sólo nos damos cuenta cuando salimos de ella. Y además tenemos Cruzcampo fresquita a 1,30. Que empate la que pueda.